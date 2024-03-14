TikTokçunun 400 bin dolar bağış topladığı evsiz adam ''sosyopat'' çıktı

ABD'de bir TikTok kullanıcısının, bir evsiz için 400 bin dolar toplaması tartışmalara yol açtı.

Sanai Graden adlı TikTokçu, şubatta hesabından yayımladığı videoda Alonzo Douglas Hebron'la geçirdiği bir gününü paylaştı.

Graden, evsiz Hebron'a yiyecek satın aldıktan sonra onu hastaneye götürüp tedavi masraflarını karşıladı ve adam için otelde bir oda kiraladı.

Kaliforniya Berkeley Üniversitesi'nde okuyan Graden, daha sonra GoFundMe üzerinden Hebron için bağış kampanyası başlattı.

21 yaşındaki öğrencinin kampanyasına gelen yoğun igiyle evsiz adam için kısa sürede 400 bin dolara yakın para toplandı.

Ancak aynı ay 64 yaşındaki Hebron'la ilgili ortaya atılan iddialar, sosyal medyada yakından takip edilen bağış kampanyasına gölge düşürdü.

ABD'nin tanınmış medya kuruluşlarından Fox'a konuşan ve kimliğinin paylaşılmamasını isteyen bir kadın, Hebron'un Haziran 2020'de kendisine saldırdığını söyledi.

Güvenlik kamerasına yansıyan olayda Hebron'un, Washington DC'deki Foundry Birleşik Metodist Kilisesi'nin önünde uyuyan kadını dövdüğü görülüyor.

Kadın, genç öğrencinin Hebron'a gösterdiği desteğe saygı duyduğunu belirtirken, yaşadığı korku dolu anları unutamadığını söyleyerek, evsiz adamla ilgili "Bir insan nasıl böyle davranabilir anlamıyorum. O bir sosyopat. Pişmanlık duygusu yok" dedi.

Washington Post'un (WP) aktardığı ABD Adalet Bakanlığı kayıtlarına göre Hebron, 2013'te bir adamı bıçakladığı gerekçesiyle 5 yıl hapse mahkum edilmişti. Ayrıca evsiz adamın geçen yıl haziranda yatırıldığı bir rehabilitasyon merkezinden kaçtığı bildirildi.

Graden ise bağış kampanyasını başlattığı sırada Hebron'un sabıkasından haberi olmadığını söyledi.

WP'nin haberinde, GoFundMe'nin toplanan paraları askıya aldığı, Graden'a ya da Hebron'a vermediği aktarıldı.

Durumu öğrenen bağışçıların parasını geri istediği, Graden'ın da GoFundMe'ye dava açmayı düşündüğü belirtildi.

Öte yandan Graden'ın avukatı Na'il Benjamin, öğrencinin Hebron için yaptığı masrafın ön ödemesi olarak GoFundMe'den 3 bin dolar talep ettiğini söyledi.



Kanada'daki Toronto Üniversitesi'nden Martin Lukk, ABD'deki evsizlik probleminin çok büyük olduğunu ve bunun GoFundMe'de başlatılan amatör bağışlarla çözülemeyeceğini belirtti.

Akademisyen, "Profesyonel bir bağış toplama kuruluşunun, milyonlarca dolarlık bağışları yönetmesi zaman, emek ve dikkat gerektiriyor. GoFundMe'de bir sürü amatör var. Sonra başları bu şekilde belaya giriyor" dedi.