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TikTok’ta ücretli abonelik dönemi başlıyor!

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22/01/2022

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TikTok’ta ücretli abonelik dönemi başlıyor!

Video paylaşım uygulaması TikTok, içerik oluşturucuların içeriklerini görüntülemek için insanlardan ücret talep edecek ücretli abonelik modelini test etmeye başladığını söyledi. İşte detaylar…

Sosyal medya platformları arasındaki rekabet devam ediyor. Instagram’ın ücretli abonelik sitemini duyurmasından kısa bir süre sonra TikTok da yeni bir abonelik yapısı için çalışmalara başladığını bildirdi.

Sözcü'nün haberine göre strateji, bu haftanın başlarında kendi abonelik hizmeti için denemeler başlattığını söyleyen Instagram’ınkiyle benzer özellikler taşıyor. Instagram; içerik oluşturucularına, abonelere özel Instagram Hikayelerine ve Instagram Live’a erişim sunabilecek. Meta Platforms Inc. birimi, özelliğinin içerik oluşturuculara takipçilerinden para kazanmanın başka bir yolunu sağlayabileceğini söyledi.

Twitter da geçen yıl benzer bir 'Süper Takip' konsepti başlatmıştı. Pekin merkezli ByteDance Ltd.’ye ait olan TikTok, abonelik planları, fiyatlandırma veya test hakkında daha fazla ayrıntı vermedi. Platformun sözcüsü yaptığı açıklamada, “Her zaman topluluğumuza değer katmanın ve TikTok deneyimini zenginleştirmenin yeni yollarını düşünüyoruz” dedi.

TikTok, geçen yıl bir milyardan fazla aylık kullanıcısı olduğunu duyurmuştu. Platformun en popüler influencer’larından ve içerik oluşturucularından bazıları, Amerika’nın birçok üst düzey yöneticisinden daha fazla kazanıyor.

22/01/2022 12:08
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TAGS: TikTok’ta ücretli abonelik dönemi başlıyor!, haberkibris,
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