TikTok’tan ebeveynleri sevindiren yenilik

TikTok, genç kullanıcıların çevrimiçi güvenliğini artırma ve sağlıklı dijital alışkanlıklar oluşturma amacıyla platformuna yeni ebeveyn kontrol özellikleri ekledi. Bu yenilikler, ebeveynlere çocuklarının sosyal medya etkileşimlerini yakından takip edebilme fırsatı sunarken, aynı zamanda gençlerin kullanım sürelerini ve çevrimiçi davranışlarını daha kontrollü hale getirmeyi hedefliyor.



Yeni özelliklerden biri, ebeveynlerin, çocuklarının takipçi ve takip edilenler listesine erişebilmesi. Bu sistem, ailelerin çocuklarının çevrimiçi ortamda kimlerle iletişimde olduğunu anlamalarına yardımcı oluyor. Ebeveynler, liste üzerinden olası riskleri tespit edebilmek, uygunsuz içeriklerle temas halinde olabilecek durumları önceden fark edebilmek ve gerektiğinde müdahalede bulunabilmek için bu veriden yararlanabiliyor.



ZAMAN YÖNETİMİ İÇİN "TİME AWAY" ÖZELLİĞİ



Dijital yaşam dengesini sağlamak amacıyla tanıtılan "Time Away" özelliği, ebeveynlerin belirli saat dilimlerinde TikTok’a erişimi engellemesine olanak tanıyor. Bu özellik, okul saatleri, aile zamanı, akşam yemekleri veya uyku zamanı gibi öncelikli dönemlerde erişimi kısıtlayarak, gençlerin sosyal medya kullanımını dengelemeyi amaçlıyor. Böylece, çocukların çok uzun süre çevrimiçi kalmaları önlenirken, ebeveynler de dijital alışkanlıkların sağlıklı bir şekilde yönetilmesine katkıda bulunabilecek.



TikTok’un sunduğu yeni kontrol mekanizması yalnızca erişim kısıtlamasıyla sınırlı kalmıyor. Platform, ekran süresi sınırlandırmaları ve "wind-down" modu gibi araçlarla, genç kullanıcıların günlük kullanım sürelerini dengelemeyi ve dijital yorgunluğu azaltmayı hedefliyor. Bu araçlar, çocukların ekran karşısında geçirdiği zamanı izleyerek, dijital alışkanlıklarını daha sağlıklı bir zemine oturtmaya yardımcı oluyor.



WİND-DOWN MODU NEDİR?



TikTok’un “Wind-Down” modu, özellikle genç kullanıcıların uyku düzenlerini desteklemek ve gece saatlerinde dijital alışkanlıklarını dengelemek amacıyla geliştirilmiş bir özelliktir. Bu mod, 16 yaş altındaki kullanıcılar için saat 22.00’den sonra otomatik olarak devreye girerek kullanıcıları uyumaya teşvik eden bir ekran bildirimi gösterir. Rahatlatıcı müzikler eşliğinde, sakinleştirici bir atmosfer yaratırken, kullanıcıların ekran kullanımını sınırlandırmaları için farkındalık sağlar. Ayrıca, nefes egzersizleri gibi önerilerle daha sağlıklı bir uyku rutini oluşturulmasına yardımcı olur. TikTok, bu modun ilerleyen süreçlerde meditasyon egzersizleri gibi özelliklerle daha kapsamlı bir hale geleceğini de duyurdu.



DİĞER PLATFORMLARA ÖRNEK OLABİLİR



TikTok, ebeveyn kontrol özelliklerini geliştirirken, genç kullanıcıların mahremiyetine de özen göstermeye dikkat edeceklerini belirtiyor. Ebeveynlere sunduğu detaylı raporlama ve kontrol seçenekleri sayesinde, aileler hem çocuklarının çevrimiçi etkileşimlerini daha şeffaf bir şekilde izleyebiliyor hem de olası risklere karşı zamanında önlem alabiliyor. Bu adım, TikTok’un ailelere yönelik güvenlik taahhüdünü pekiştirirken, dijital ortamda bilinçli ve güvenli kullanımın önemine vurgu yapıyor.



Bu yenilikler, TikTok’un genç kullanıcılar için daha güvenli bir dijital deneyim sunma stratejisinin somut bir göstergesi olarak öne çıkıyor. Sosyal medya platformlarının aile güvenliği ve dijital sağlık konularında benimsediği yeni yaklaşımlar kapsamında, TikTok’un bu adımı, sektörde gelecekte görülebilecek benzer uygulamalara öncülük edebilir.