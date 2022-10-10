TikTok'tan üç yeni özellik!

Popüler video paylaşım sitesi TikTok, yeni özelliklerini duyurmaya devam ediyor. Platform, fotoğraf düzenleme, karakter sınırlamasını artırma ve TikTok Shop gibi yeni özelliklerini kullanıcılarının hizmetine sundu.

FOTOĞRAF GALERİSİ OLUŞTURULABİLECEK

Günümüzde popülerliği gün geçtikçe artan TikTok, kullanıcılarının deneyimini iyileştirmeye devam ediyor.

Çin menşeli uygulama, yeni fotoğraf düzenleme özelliğini kullanıcılarına duyurdu.

Kullanıcılar, uygulama üzerinde artık içeriklerinde 35 kareye kadar fotoğraf galerisi oluşturabilecek.

Yeni güncelleme ile birlikte fotoğraf galerisine müzik eklenebilecek ve manuel müdahale olmadığı takdirde müzikle senkronize bir şekilde değişecek.

Ayrıca kullanıcılar, galerideki fotoğrafları sola kaydırarak gezebilecek.

KARAKTER SINIRLAMASI ARTIRILDI

fotoğraf düzenlemesiyle birlikte TikTok yeni özelliğini de duyurdu. 300 karakter sınırlaması bulunan TikTok, yeni güncellemesi ile birlikte artık kullanıcılara 2200 karaktere kadar metin ekleme imkanı verecek.

Karakter sınırlaması bu güncellemenin ardından bir diğer popüler fotoğraf, video platformu Instagram ile eşit hale geldi.

Bu özellikle beraber uygulama içi algoritmanında güncellenmesi bekleniyor.

Ayrıca duyurulan birçok yeniliğin yanı sıra videolara eklenebilen ses efektlerinde de artış gerçekleştirildi.

ALIŞVERİŞ ÖZELLİĞİNİ DEVREYE SOKTU

TikTok sadece bu yenilikler ile kalmayıp alışveriş sektörüne de dahil oldu.

Uygulama, kendi ürünlerini satmak isteyen fenomenlere ve markalara TikTok Shop isimli bir hizmet sunuyor.

Kullanıcılar TikTok Shop üzerinden ürünler satın alabilecek.

İngiltere’de bir süre önce devreye giren bu özellik ABD ve Kanada gibi bölgelerde yayılmaya başladı.

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10/10/2022 08:44