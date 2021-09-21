TikTok'un açığını bulan Türk gençler 20 bin dolar ödülü reddetti

Türk gençler TikTok’un ödül teklifini reddetti. Daha önce instagramda da açık yakalayan gençler Tiktok'un gelir kaynağı olarak bilinen canlı yayında atılan bağışların açığını bulmuştu.

Konuyla ilgili gençlere ulaşan TikTok, 20 bin dolar ödül teklif etti.

Ödülü mail yoluyla aldıklarını anlatan Mert Ergün (18) bu teklifi reddettiklerini söyledi.

Ergün, “Daha önce Türkiye’den muhatap bulamamıştık. Şimdi bize ulaştılar. 20 bin dolar teklif ettiler ama kabul etmedik” dedi.

"NE KADAR CİDDİ OLDUĞUNUN FARKINA VARDILAR"

Normalde Tiktok ile iletişime geçmenin uzun bir süreç olduğunu söyleyen Ergün, "Bizim bulduğumuz açık gelir kapısı kapattığı için bizimle iletişime geçtiler, ne kadar ciddi bir açık olduğunun farkına vardılar" diye konuştu.

BİN 500 DOLAR TEKLİF ETMİŞLERDİ

Gençler geçtiğimiz aylarda açığı bulup TikTok bildirmişlerdi.

Söz konusu açığı ilk bildirdiklerinde uygulama tarafından bin 500 dolar teklif edilen gençler, ret cevabı verip dünya üzerinde böyle bir açığın bulunamadığını vurgulamışlardı.

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21/09/2021 15:25