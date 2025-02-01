TikTok'un en çok takip edilen yıldızı Khaby Lame, UNICEF'in yeni elçisi oldu

Senegal asıllı TikTok fenomeni Khabene Lame (Khaby Lame), Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF) İyi Niyet Elçisi seçildi.

UNICEF'in internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, TikTok'ta ulaştığı 162,4 milyon takipçiyle dünyanın en çok takip edilen TikTok hesabına sahip Lame, UNICEF'in davetiyle memleketi Senegal'e geldi.

Senegal'in çeşitli bölgelerinde çocuklar ve gençlerle 4 gün vakit geçiren Lame, ardından başkent Dakar'daki bir otelde düzenlenen törenle UNICEF Batı ve Orta Afrika Bölge Direktörü Gilles Fagninou tarafından UNICEF'in yeni İyi Niyet Elçisi ilan edildi.

Törende konuşan Fagninou, Lame'nin özgünlüğünün onu olağanüstü bir elçi yapacağını söyledi.

Lame de bu göreve seçilmekten gurur duyduğunu belirterek yoksullukla mücadele etmiş, Kovid-19 salgınında işsiz kalmış biri olarak kendi deneyimleriyle dünya çocuklarına faydalı olmak istediğini dile getirdi.

Lame, yeni görevine ilişkin TikTok hesabından bir video paylaştı.

Lame ayrıca Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye tarafından kabul edildi.

Senegal'in güneyindeki Ziguinchor bölgesinde dünyaya gelen ve 1 yaşındayken ailesiyle İtalya'nın Chivasso kentine taşınan Lame, TikTok hesabını, Mart 2020'de Kovid-19 salgını nedeniyle işsiz kaldığı dönemde açmıştı.

"Sessiz komedyen" olarak da bilinen Lame, basit işlerin karmaşık yollarla yapımını gösteren TikTok videolarını tiye alan skeçler çekiyor.

TikTok'ta 2,5 milyar beğenisi bulunan ve "khaby.lame" ismiyle tanınan Lame, videolarında sadece jest ve mimiklerini kullanıyor, hiç konuşmuyor.

Lame, TikTok'ta ulaştığı 162,4 milyon takipçiyle bu platformda en çok takipçiye sahip kişisi ünvanına sahip.