HABER KIBRIS

Tilki, Amerika yolcusu

Genç şarkıcı Aleyna Tilki önceki gün Bebek'te muhabirlerin sorularına yanıt verdi.

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29/04/2019

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Tilki, Amerika yolcusu

Şeyma Subaşı’nın sahibi olduğu kafede objektiflere takılan şarkıcı tek başına uzun süre mekanda kaldı. Mekan çıkışında ise Aleyna Tilki ile fotoğraf çektirmek isteyen hayranları sıra oluşturdu.

Habercilerin sorularına yanıt veren Aleyna Tilki, “Önümüzdeki gün yeni şarkımın aranjesi için Los Angeles’e gidiyorum. Dünyaca ünlü prodüktör ve dj Diplo ile yeni şarkımın bitmesi için bir araya geleceğim” diye konuştu. ‘Demet Akalın’ın yeni şarkısını beğendin mi?’ sorusuna “Nazar’ı beğendim, ama klibi daha çok beğendim” dedi. Kaynak:Sözcü

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TAGS: Aleyna Tilki, haber, kıbrıs
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