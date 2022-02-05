Tilki anısına yarıştılar

Masa Tenisi Federasyonu Doğan Tilki anısına kadınlar takım şampiyonası düzenledi.

Federasyon salonunda yapılan turnuvada 3 kadın takımı mücadele etti. Sabah saat 10:00’da başlayan şampiyonada dereceye girenlere ödülleri Başbakan Faiz Sucuoğlu, UBP Milletvekili Alişan Şan ve Barış Tilki tarafından verildi.

Başbakan Faiz Sucuoğlu törende taptığı konuşmada Masa Tenisi sporunun gerek zeka gerekse beden olarak çok çeviklik gerektiren bir spor olduğunu belirterek masa tenisine gereken önemin verileceğinin altını çizdi.

Doğan Tilki Kadınlar Takım Şampiyonası

1. Küçük Kaymaklı (Şampiyon)

2. ARUCAD Anka Spor Derneği

3. Gençlik Gücü

Ödül verenler:

3'üncü takıma turnuva sponsoru Barış Tilki

2'inci takıma UBP Milletvekili Alişan Şan

Şampiyon takıma Başkaban Faiz Sucuoğlu

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05/02/2022 18:11