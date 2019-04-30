'Tilki ile Kirpi' Ankara turnesini tamamladı

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun "Tilki ile Kirpi" adlı çocuk oyunu Ankara turnesini tamamladı

LTB’den verilen bilgiye göre, “Tilki ile Kirpi” çocuk oyunu TC Devlet Tiyatroları'nın daveti üzerine 27 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında 15’inci Küçük Hanımlar Küçük Beyler Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali'ne katıldı. Oyun, festivalde altı temsille Ankara'daki çocuklarla buluşma şansı buldu.

"Çocuklarla hayvanlar ne zaman iletişim kursa dünya böyle güzel bir yer olur" diyen oyunun ilk gün temsilini Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Mehmet Harmancı da izledi.

Temsillerin ardından ekip adına oyunun yazarı ve yönetmeni Hatice Tezcan'a e katılım belgesi ve teşekkür plaketi takdim edildi. Ayrıca Lefkoşa Belediye Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Aliye Ummanel, DT Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Kurt'u makamında ziyaret ederek, iki kurumun işbirliğiyle ilgili görüşme gerçekleştirdi.