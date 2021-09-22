Tilki: Şoför okullarını ve ehliyet müfettişlerini denetleyen yok, rüşvet aldı başını gidiyor

Şoför Okulları ve Çalışanları Yardımlaşma Kooperatifi Başkanı Barış Tilki, şoför okullarının yaşadığı sorunların, tüm vatandaşları mağdur etmeye başladığını belirterek, bu nedenle perşembe günü (yarın) Başbakanlık ve Ulaştırma Bakanlığı önünde eylem yapacaklarını söyledi.

Birçok sorun olduğunu ama bunları anlattıkları halde yetkililerin kulak asmadığını ifade eden Tilki, örneğin bir müfettişin milletvekili olmak istediği, genel seçimde aday olacağı için, sınava gelen öğrencilere bir tur attırıp ehliyet verdiğini, üstelik de seçim için sınava giren kişilerin bilgilerini topladığını kaydetti.

Bir başka müfettişin ise bir şoför okulundaki kadınla gönül ilişkisi olduğu için o okulun kitapçıklarını dağıttığını belirten Barış Tikli, bunları canlı yayınlarda anlattığını, ihbarda bulunduğunu ama kimsenin ilgilenmediğini ifade etti.

Ortaya çıkan bir olaydan dolayı, 3 ehliyet müfettişinin 4 yıldan beridir yargılanmayı beklediğini bu nedenle ehliyet sınavlarında sıkıntı yaşandığını anlatan Tilki, “Mahkeme sonuçlanmadığı ve kadro dolu olduğu için yargısı süren 3 müfettişin yerine birileri görevlendirilemiyor. Yargılanması devam eden 3 müfettiş maaşlarını alıyor ve başka işleri de var. Ancak onların yerinin boş kalması birçok kişiyi mağdur ediyor” dedi.

Şoför okullarını ve ehliyet müfettişlerini denetleyen olmadığını belirten Tilki, “rüşvet aldı başını gidiyor” dedi.

Barış Tilki, Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Markaj programına katılarak, Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

“Lefkoşa’da 20 şoför okulu olması gerekirken, 7 okul var”

Barış Tilki, şoför okullarının yaşadığı sorunlar nedeniyle Perşembe günü (yarın) araçlı eylem yapılacağını açıkladı. Tilki, dünya istatistiklerine göre ülkede 20 şoför okulu olması gerekirken, 40 şoför okulu bulunduğunu belirterek, “Göreve gelen her bakan izin veriyor. Sadece Lefkoşa’da 20 okul var halbuki 7 olması gerekir” dedi.

“İzinler gelişigüzel verilmemelidir”

Şoför okulu izinlerinin gelişigüzel verilmemesi gerektiğini savunan Tilki, “Şoför okulları eğitim ile ilgilidir, birilerinin para kazanacağı bir sektör değildir. Dünyanın hiçbir ülkesinde eğitmenlik yazılı sınavla olmaz. Ülkemizde ise pratik eğitimi olmayanlar eğitmen oluyor. Eğitmenler pedagoji dersi almalıdır” ifadelerini kullandı.

“Trafik Dairesi’nin müdürü var ancak altı boş”

Trafik Dairesi’nin 7 yıl önce açıldığını anlatan Tilki, “Trafik Dairesi’nin müdürü var ancak altı boş. Mevzuatları ve çalışanları yok. Yaptırımları yok” dedi.

“3 ehliyet müfettişi 4 yıldan beridir yargılanmayı bekliyor”

Ortaya çıkan bir olaydan dolayı, 3 ehliyet müfettişinin 4 yıldan beridir yargılanmayı beklediğini bu nedenle ehliyet sınavlarında sıkıntı yaşandığını anlatan Tilki, “Mahkeme sonuçlanmadığı ve kadro dolu olduğu için yargısı süren 3 müfettişin yerine birileri görevlendirilemiyor. Yargılanması devam eden 3 müfettiş maaşlarını alıyor ve başka işleri de var. Ancak onların yerinin boş kalması birçok kişiyi mağdur ediyor. Bu mahkemenin bir an önce sonuçlanması gerekiyor. Geriye kalan 4 müfettiş ile ada geneli günde 8 saat 30 sınav yapmak zorunda. Günde 100-150 sınav yapılması gerekiyor. Öğrenciler, sınava girmezlerse ehliyet alamazlar. Yurt dışına gidecek kişiler var. Sınava giremiyorlar. Yüksek Mahkeme Başkanı’na sesleniyorum. Müfettişlerin davası görüşülsün ve karara bağlansın” diye konuştu.

“Bazı ehliyet müfettişleri bazen uygunsuz hareketler yapıyor”

Bazı ehliyet müfettişlerinin bazen uygunsuz hareketlerde bulunduğuna işaret eden Tilki, “Bir müfettiş milletvekili olmak istiyor. Bir tur attırıp ehliyet veriyor ve seçim için o kişilerin bilgilerini alıyor. Bir müfettişin bir şoför okulundaki kadınla gönül ilişkisi var, var bu nedenle o okulun kitapçıklarını dağıtıyor… Buradan ihbar ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Sınav yerlerinde sorunlar var”

Lefkoşa okullar bölgesinde eğitim ve sınav yapılması konusunda şikayetler olduğuna dikkat çeken Tilki, “Bize ‘Alayköy’e gidin’ deniliyor Lefkoşa’da 37 dönüm arazi aldık orada yapabiliriz ancak sonuç alamıyoruz. Mağusa’da insanlar soğukta ve sıcakta dışarıda sınava girmeyi bekler. Müfettişleri denetlemek için 2 yıl önce kamera konuldu ancak bağlanmadı, çalışmıyor” diye ifade etti.

Şoför okullarını ve ehliyet müfettişlerini denetleyen olmadığını belirten Tilki, “rüşvet aldı başını gidiyor” dedi.

“Yeni yollar yapmak yerine mevcut yollar düzeltilsin”

Yol yaparak trafik kazalarının önlenemeyeceğine işaret eden Tilki, “Ülkede ölümlü kazalar oluyor. Her yere yeni yol yapılacağına mevcut yollar uluslararası standartlara getirilsin. Mağusa yolunda 8 ölüm kavşağı var. Devlet sadece iyi sürücülere göre değil kötü sürücülerin yapabileceği hatalara göre yol yapmalı. Örneğin yol ortalarına mutlaka bariyerler yerleştirilmelidir” dedi.

“Trafik eğitiminde 3 S kuralı önemlidir”

Trafik eğitiminin küçük yaşlardan başlaması gerektiğini savunan Tilki, “Okullarda trafik dersleri yok. Sevgi, saygı ve sabırdan oluşan 3 S kuralı çocuklara öğretilmiyor. Şoför okulları öğrencilerine 10 ders vermesi gerekirken 2 ders yapılıyor ve sınava giriliyor. Sürücü eğitim almadan trafiğe çıkıyor, böylece kazalar oluyor” dedi.

“Dairelerde personel yok”

Hükümetlerin ve Ulaştırma Bakanlarının trafik konusuna yıllardır gerekli önemi göstermediğini anlatan Tilki, “Karayolları Dairesinin 400 personele ihtiyacı varken, 100 çalışanı var. Herkes masa başı iş yapmak istiyor. Karayolları Dairesinde yolların bakım ve onarımını yapacak ekip yok. Trafiği denetleyecek polis teşkilatında da yeterli personel yok. Dairenin ehliyet bölümüne para akıyor ama veznede memur yok. Bugüne kadar birçok bakanı seçimlerde evine gönderdik. İş yapan kalacak iş yapmayan evine gidecek. İş yapmayanları evine göndereceğiz. Halkımız da doğru kişileri seçsin” ifadelerini kullandı.

“Altyapı, eğitim, denetim ve mühendislik artmalı”

Ülkede artan trafik kazalarına değinen Tilki, şöyle konuştu:

“Rüşvet alanlar yargılanmazsa, ödenen seyrüseferler paraları ile yollara yatırım yapılmazsa, halk da trafiğe çıkınca kimseye saygısı kalmaz. Ülkede elektrik sorunu var bu nedenle tüm yolu baştan sona aydınlatacaklarına sadece tüm kavşakları aydınlatsınlar. Ehliyet sınıfları yeniden düzenlenmeli. Kamyon ehliyeti alanlar aynı ehliyet ile TIR sürebiliyor, bu çok yanlış bir durum. 22 kişilik minibüs ehliyeti ile 55 kişilik otobüs sürülebilir. Sol direksiyon yasak ancak sol direksiyon otobüs getirilmesine izin veriliyor. Çok yol yaparak trafik sorunları çözülemez. Altyapı, eğitim denetim ve mühendislik artmalı” dedi.

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22/09/2021 14:59