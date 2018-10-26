Tim Cook: Bana tanrının en büyük hediyesi

Dünyanın en büyük 500 şirketi listesindekiler içinde eşcinsel olduğunu açıklayan ilk CEO olarak tarihe geçmiş bulunan Cook, "Eşcinsel olmak bana tanrının en büyük hediyesi' dedi.

Eşcinsel olduğunu açıklayan ilk dev şirket CEO'su olan Tim Cook, CNN International ve PBS için Christiane Amanpour'a verdiği röportajda, 4 yıl önceki açıklamasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"YARDIM ETMEK VARKEN SUSKUN KALMAK BENCİLLİK"

"Açıkladım çünkü internette eşcinsel olduğuma dair söylentileri okuyan çocuklar bana yazmaya başladılar. Gelen mektup ve e-postalarda cinsel eğilimleri yüzünden dışlandıklarını, zorbalığa uğradıklarını ve istismar edildiklerini anlatıyorlardı" dedi.

Apple CEO'su, mahremiyete önem verdiğini, ama nihayetinde cinsel kimliğini açıklayarak başkalarına yardım etmek varken suskun kalmasının bencillik olacağına karar verdiğini söyledi.