Time Attack ve Auto Show Cemsa’da yapılıyor

Sezonun dördüncü Time Attack ve Auto Show organizasyonu Cemsa’da yapılıyor. Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği’nin organizasyonu ve Güven Sigorta’nın ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek etkinlik, 5 Ekim 2024 Cumartesi akşam üzeri Cemsa Sporting Center’de olacak.

Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği (KKDSOD) sezonun 4’üncü “Race Fest”, yarış festivali organizasyonunu 5 Ekim 2024 Cumartesi günü gerçekleştiriyor. Sezonun geride kalan yarışlarında olduğu gibi oldukça yoğun katılımın olacağı etkinlik Cemsa Sporting Center’de yapılacak. Güven Sigorta’nın ana sponsorluğunun yanı sıra, Nippon Cars, Capital Radyo ve Etik Hastanesi’nin katkıları ile Kuzey Kıbrıs Turkcell’in iletişim sponsorluğunda yapılacak olan organizasyon saat 14.00’de kapıların açılmasıyla başlayacak.

Kayıtlar 65’i geçti

Time Attack, yani zamana karşı pist yarışı ve Auto Show’un yapılacağı etkinlikte kapıların açılmasının ardından araçlar sergilenecek. Ardından saat 16.00’da Time Attack yarışı başlayacak. Ön çeker, Arka çeker, Dört çeker, Elektrikli araçlar ve yarış için hazırlanmış veya özel araçların olacağı “Extreme” sınıfı ile Kadınlar sınıfı da olacak ve toplamda 6 sınıfta mücadeleler yaşanacak. Güncel kayıt listesinin 66 yarışçıya ulaştığı etkinlikte sporcular hazırlanacak parkurda ikişer tur atacak. Etkinlik boyunca spor araçların da sergileneceği organizasyonda Auto Show ödülleri de olacak. “En İyi Makine Dizaynı”, “En İyi Dış Görünüm”, “En İyi Müzik Sistemi” araç sahibi kupa ile ödüllendirilecek. Etkinlikte ayrıca Drift gösterisi de yapılacak.