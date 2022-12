Time dergisi 2022'nin en iyi dizilerini seçti

10. Rap Sh!t

Bir rap ikilisi olarak ün kazanan lise arkadaşları Aida Osman ve KaMillion'un hikayesini anlatıyor.

9. Made for Love

Otuzlu yaşlarında olan Hazel Green, her şeyi kontrol etmek isteyen teknoloji milyarderi Byron Gogol ile boğucu bir evliliğe hapsolmuştur. Kocasından kopmaya çalışan Hazel, bu sırada kocasının beynine onun her hareketini takip etmesini sağlayan devrim niteliğinde bir izleme cihazı yerleştirdiğini fark eder.

8. Derry Girls

1990'larda Kuzey İrlanda'da çatışmaların yaşandığı dönemde bir grup arkadaşın hikayesini konu ediyor. Katolik ve Protestanlar arasında sorunların yaşandığı dönemde Erin, Orla, Clare, Michelle ve James bir Katolik lisesinde okumaktadır.

7. Atlanta 4. sezon

Amerika’daki ırkçılık hakkında hikayeler anlatan dizinin özellikle 4. sezonu büyük beğeni topladı. Kurgusal bir siyahi Disney CEO'su hakkındaki iğneleyici bir sahte belgeselden gözlerinizi yaşartabilecek bir kamp gezisi romantizmine kadar uzanan bölümlerde Atlanta, siyahilik, zenginlik, şöhret ve sanat yapımının kesişimi ele alıyor.

6. Better Things

Bir yandan üç kız çocuğunu yetiştirmeye çalışırken, bir yandan da oyunculuk kariyerinde başarıyı yakalamaya çalışan Sam isimli bekar bir annenin hikayesini anlatıyor.

5. This Is Going to Hurt

Ben Whishaw'ın bir devlet hastanesinde aşırı yoğun çalışan bir kadın doğum uzmanını canlandırdığı dizi, sağlık hizmetlerindeki ekonomik eşitsizliğin hem sağlıkçılar hem de hastalar için sade bir şekilde tasvir ediyor.

4. Reservation Dogs

Oklahoma'da yaşayan bir grup gencin yaşamını anlatan dizi, gençlerin Kaliforniya'ya gidebilmek için para biriktirme çabalarını konu ediniyor. Dizi, umutları, korkuları, hüsranları ve hüzünleri gerçekçi bir şekilde ele alıyor.

3. Severance

Dizi, iş ve özel yaşam anılarını ayıran yeni bir prosedürle iş-yaşam dengesini yeni bir düzeye taşımayı amaçlayan bir şirket olan Lumen Industries'de yaşananlara odaklanıyor. İçinde bilim kurgu öğeleri barındıran dizide şirket çalışanları iş benliklerini evdeki benliklerinden ayıran bir prosedürden geçiyorlar. Fakat bunu "Lumon ayrılma çipi" ile yapıyorlar.

2. The Rehearsal

Dizi, hiçbir şeyin asla beklendiği gibi gitmediği bir dünyada insanlara kendi hayatlarının provasını yapma şansı veren Nathan Fielder'e odaklanıyor.

1. Better Call Saul

Breaking Bad dizisinin öncesini anlatan Emmy adayı dizide, ufak çaplı avukat Jimmy McGill’in ahlak yoksunu "hukuk adamı" Saul Goodman’a dönüşmesinin hikayesi anlatılıyor.

Bu habere tepkiniz:



01/12/2022 10:08