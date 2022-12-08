TIME, İranlı kadınları 'Yılın Kahramanları' seçti

Amerikan TIME dergisi, İranlı kadınları İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı uzun süredir gerçekleştirdikleri direniş gerekçesiyle 2022'de 'Yılın Kahramanları' seçti.

22 yaşındaki Mahsa Amini'nin "başörtüsü kurallarına" uymadığı gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesiyle ülke çapında protestolar başladı. Protestolar yaklaşık 3 aydır devam ederken, TIME, İranlı kadınları "eğitimli, laik, liberal" olarak nitelendirdi.

Dergide 'Yılın Kahramanları' olarak seçilen İranlı kadınlardan bahsedildi. Eski Time köşe yazarı Azadeh Moaveni, Shima adlı bir kadının fotoğrafına "Haklarını dünyadaki tüm erkeklerden daha cesurca savunan ülkemin kadınlarıyla ve kendimle gurur duyuyorum" notu düştü.

İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından "başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle" gözaltına alındıktan sonra hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin, 16 Eylül'de yaşamını yitirmesiyle başlayan protestolar sürüyor.

İran Güvenlik Konseyi, yaklaşık 3 aydır devam eden protestolarda 200 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade, 29 Kasım'daki bir konuşmasında, güvenlik güçlerinin de aralarında olduğu 300'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini söylemişti.

Norveç merkezli İran İnsan Hakları Kurumu (IHR) ise 29 Kasım'da yayımladığı raporda, Mahsa Emini'nin ölümü sonrasında başlayan sokak gösterilerinde güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 448 protestocunun öldüğünü bildirmişti.

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08/12/2022 16:20