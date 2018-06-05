Times: İngiltere'de Türk eroin kaçakçısına 25 yıl hapis

Gazete, 1997'de Almanya'nın Frankfurt kentinde Türkiye'den eroin kaçırma suçlamasıyla yakalanan Yaraşır'ın bu suçtan 10 yıl hapis cezası aldığını belirtiyor.

BBC Türkçe'nin haberine göre Super Mario adlı bilgisayar oyunundaki karakterlere benzerliği nedeniyle Mario lakabını alan Yaraşır'ın daha sonra İngiltere'nin kuzeyindeki Glossop'ta açtığı pizza ve kebap restoranı üzerinden eroin kaçakçılığına yeniden başladığı belirtiliyor.

Nisan ayında 25 yıl hapis cezasına çarptırılan Fikri Yaraşır'ın suç faaliyetleri hakkındaki geniş bilgilerin dün çetenin geri kalanına cezaların açıklandığı mahkemede ortaya çıktığını belirten Times, polisin Yaraşır ve çetesini Ekim 2016'dan itibaren takip etmeye başladığını yazıyor.

Polisin bir kamyondan depoya uyuşturucu boşaltılıren baskın yaptığı ve İstanbul'dan yola çıktığı söylenen 210 kilo eroinin ele getirildiği kaydediliyor.

Yaraşır'ın ayrıca, kaçakçılık için tek müşterisinin kendisi olduğu bir nakliyat şirketi kurduğu da söyleniyor.

TÜRKİYE'YE PARA TAŞIYAN KURYELER

Yaraşır'ın bir İngiliz çifti de Tükiye'ye para taşımak için kurye olarak kullandığı ve yılda sadece 12 bin sterlin kazandığını söylemesine karşın, Türkiye'deki bir fabrikayı bir milyon sterline satın almaya hazırlandığı ifade ediliyor.

Mahkemede suçlamaları tamamen reddeden Yaraşır'ın, çetedeki bir ortağı hakkında bilgi toplayıp polis muhbiri olmaya çalıştığını savunduğu aktarılıyor.

Gazeteye konuşan Manchester Polisi'nden Dedektif Lee Griffin ise "Bu çetenin uyuşturucuları gizlemek, izlerini örtmek ve polise yakalanmaktan kurtulmak için yaptıkları, parmak izi bırakmak ve takip edilebilir banka havaleleri yapmak gibi basit engelleri aşabilselerdi, etkileyici olurdu" diyor.