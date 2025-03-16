Times Meydanı'nda bir adam kasıtlı olarak ateşe verildi

ABD'nin New York kentindeki Times Meydanı'nda korkunç bir saldırı sonucunda 49 yaşındaki bir adam ateşe verildi, adamın yüzünde yanıklar oluştu.



Görgü tanıklarının kaydettiği görüntülerde, mağdurun kaldırımda, üstü çıplak ve mavi bir battaniyeye sarılı halde durduğu görülüyor.



Polis, adamın hastaneye kaldırıldığını ve durumunun stabil olduğunu açıkladı.

Olay hakkında soruşturma başlatılırken, yetkililer hala saldırganı arıyor.