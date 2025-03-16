Times Meydanı'nda bir adam kasıtlı olarak ateşe verildi
ABD'nin New York kentindeki Times Meydanı'nda, 49 yaşındaki bir adam bir kişi tarafından kasıtlı olarak ateşe verildi. Şahsın vücudunda ciddi yanık izlerinin oluştuğu bildirildi. Olay yerinde polis güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.
YAYIN TARİHİ:
16/03/2025
ABD'nin New York kentindeki Times Meydanı'nda korkunç bir saldırı sonucunda 49 yaşındaki bir adam ateşe verildi, adamın yüzünde yanıklar oluştu.
Görgü tanıklarının kaydettiği görüntülerde, mağdurun kaldırımda, üstü çıplak ve mavi bir battaniyeye sarılı halde durduğu görülüyor.
Polis, adamın hastaneye kaldırıldığını ve durumunun stabil olduğunu açıkladı.
Olay hakkında soruşturma başlatılırken, yetkililer hala saldırganı arıyor.
YAYIN TARİHİ: