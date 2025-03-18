“Timi” (Ovalık) bölgesindeki Kıbrıs Türk taşınmazları el değiştiriyor

Rum Meclisi Göçmenler Komitesi Başkanı Nikos Kettiros, Baf’ın “Timi” (Dimi-Ovalık) köyünde Kıbrıslı Türklere ait olan ve üzerinde Rum göçmenler için inşa edilen evlerin de bulunduğu arazilerin ticari amaçlarla el değiştirme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu açıkladı.

Haravgi gazetesi, Baf’ın “Timi” (Ovalık) köyünde bin 500 dönümlük Kıbrıslı Türk arazisinin idaresinin, mal sahibi Kıbrıslı Türklerin vekalet verdikleri bir Kıbrıslı Rum avukatın yönetiminde olduğunu, söz konusu avukatın ise, bu arazilerin ticari amaçlı kullanımı yönünde girişimler gerçekleştirdiğini yazdı.

Habere göre Kettiros konuya ilişkin açıklamasında, Kıbrıslı Rum göçmenlere kullanmaları için verilen Kıbrıslı Türk arazilerinin önümüzdeki dönemde el değiştirme ihtimali bulunduğunu belirterek, ilgili makamların böyle bir durumda göçmenleri mağdur etmemesi gerektiğini vurguladı.

Gazete, Kıbrıslı Türklere ait olan ve söz konusu Rum avukat tarafından idare edilen bazı arazilerde büyük ticari faaliyetler gerçekleştirildiğine dair bilgiler bulunduğunu aktardı.

Kıbrıslı Rum avukatın, arazi sahibi Kıbrıslı Türklerin 1974’ten önce Kıbrıs’ı terk ettiklerini, bu yüzden de arazileri devretme hakkına sahip olduklarını savunduğunu belirten gazete, bu araziler içerisinde, zamanında Rum göçmenler için inşa edilen 100 adet evin de bulunduğunu yazdı.

Gazete, Kıbrıslı Türklere ait bin 500 dönümlük arazinin bir kısmının “Andreas Papandreau Üssü” tarafından da kullanıldığını ve arazinin değerinin 60 milyon Euro olduğunu belirtirken, arazi sahiplerinin Rum yönetiminden, kullanım kaybından doğan tazminat taleplerinin de olduğunu vurguladı.