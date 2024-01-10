Timo Werner'in yeni adresi belli oldu

Tottenham, Almanya'nın Leipzig takımından golcü futbolcu Timo Werner'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

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10/01/2024

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Timo Werner'in yeni adresi belli oldu

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham, Almanya'nın Leipzig takımından golcü futbolcu Timo Werner'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Tottenham Kulübü, 27 yaşındaki Alman futbolcu Werner'in satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralandığını duyurdu.

İngiltere basınında, satın alma opsiyonunun 17 milyon avro olduğu öne sürüldü.

Werner, Stuttgart ve Leipzig'de oynadıktan sonra 2020'de Chelsea'ye transfer olmuştu. "Maviler"de bekleneni veremeyen Werner, 2022'de Leipzig'e dönmüştü. Alman futbolcu, bu sezon Leipzig formasıyla 14 maçta 2 gol kaydetti.

10/01/2024 09:42
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TAGS: Tottenham, Premier Lig, Timo Werner
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