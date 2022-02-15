Timsahın karnından dinozor çıktı!

Avustralyalı bilim insanları yaklaşık 95 milyon yıl önce yaşamış yeni bir timsah türü keşfetti. Confractosuchus sauroktonos adı verilen timsahın son yemeği de belirlendi. Hayvanın midesinin içinden yavru bir dinozorun kalıntıları çıkarıldı.

Sıradışı keşif Queensland’daki bir koyun çiftliğinde Avustralya Dinozorlar Çağı Müzesi’nden araştırmacıların katkısıyla yapıldı.

Müzenin açıklamasında "Kretase Devri’nden yaşlı bir timsahın bağırsak içeriğinde Ornitopod grubundan genç bir dinozor keşfettik. Bu son derece nadir bir keşif" ifadeleri yer aldı: "Dünya çapında sadece bir elin parmakları kadar dinozor avcısı örneği biliniyor."

Araştırma Gondwana Research adlı hakemli bilimsel dergide yayımlandı.

Fosiller ilk kez 12 yıl önce tespit edilmişti

Aslında timsahın fosili 2010’da müze çalışanları ve gönüllüler tarafından gün yüzüne çıkarılmıştı.

Kemikler çok kırılgan olduğu için araya Avustralya Nükleer Bilim ve Teknoloji Örgütü'nden Dr. Joseph Bevitt girmişti ve X-ışını teknolojileriyle kemiklerin yerleri belirlenmişti.

Daha sonra kemikler müzede görev alan Dr. Matt White'a gönderildi. Kemiklerin bilgisayardaki üç boyutlu canlandırması hayvanın yüzde 35'inin korunduğunu gösterdi.

Dr. White, "Bu tatlı su timsahı öldüğü zaman yaklaşık 2,5 metre uzunluğundaydı" dedi.

Timsahın son yemeğini tespit etmek de kolay olmadı. Zira hayvan kısmen sindirilmişti ve öldüğü zaman sadece 1,7 kiloydu.

Yine de dinozorun oyluk kemiği üzerindeki izler tespit edilebilecek kadar iyi durumdaydı. Timsah dinozoru o kadar sert ısırmıştı ki kemiğin üzerinde diş izleri kalmıştı.

Dr White, "Dünya genelinde bununla karşılaştırılabilir örnekler çok eksik" diye konuştu: "Bu tarih öncesi timsah ve onun son yemeği, milyonlarca yıl önce Avustralya'da yaşayan hayvanların ilişkilerine ve davranışlarına dair ipuçları sağlamaya devam edecek."

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15/02/2022 18:18