Timur Öztürk’ün “40 Yılın Hikayesi-Unutamdıklarım” Adlı Kitabı Yayınlandı

Kıbrıs Türk basınında da bir dönem görev yapan gazeteci Timur Öztürk’ün “40 Yılın Hikayesi-Unutamadıklarım” adlı kitabı yayınlandı.

Timur Öztürk’ün KKTC Halkın Sesi Gazetesi’nde başlayan gazetecilik hayatı, Kıbrıs ve İngiltere üçgeni arasında devam etti. 1982 yılında Kıbrıs Postası gazetesinin İngiltere muhabiri olarak çıktığı yola, 1991-1998 yılları arasında Türkiye’de devam etti.

Türkiye’de Show Tv, Kanal D, Star Tv, CNN Türk gibi Türkiye ulusal kanallarının yanı sıra yerel yayın organlarında da program yapımcılığı ve muhabirlik yaptı. Sıcağı Sıcağına, Temiz Eller, Böyle Gitmez, Söz Fato’da gibi bir dönem çok izlenen televizyon programlarına emek verdi. 1998 yılında tekrar İngiltere’ye dönerek CNN Türk İngiltere temsilciliği yaptı.

Türk Radyosu, İzmir Yeni Radyo, Radyo 90, Radyo Umut, Bizim Fm, Radyo Anadolu, Mega Radyo Radyo Cesur gibi çeşitli radyo kanallarında programlar yapan Öztürk halen radyoculuk kariyerini sürdürmektedir.

İngiltere merkezli yayınevi Press Dionysus –www.pressdionysus- tarafından piyasaya sürülen kitap, Timur Öztürk’ün meslek hayatındaki 40 yılının bir yansıması olarak görülüyor. Timur Öztürk, 1980-2020 yılları arasında -40 yıl boyunca- dünyanın çeşitli ülkelerinde habercilik yaparken başından geçenleri 27 konu başlığı altında bu kitapta topladı.

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16/09/2021 12:00