Tina Turner'ın ikinci evlat acısı: Oğlunun ölüm nedeni belli oldu

Dünyaca ünlü şarkıcı Tina Turner, dört yıl önce oğlu Craig'i kaybetmişti. Tina Turner şimdi de oğlu Ronnie Turner'ı kaybetmenin acısıyla sarsıldı. Ronnie Turner, 62 yaşında evinin önünde yerde yatarken bulundu. Ronnie Turner, tıbbi müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

83 yaşındaki şarkıcının oğlunun ölüm nedeni açıklandı.

Los Angeles Adli Tıp Kurumu'ndan yapılan açıklamada Ronnie Turner'ın kolon kanserine bağlı komplikasyonlardan hayatını kaybettiği belirtildi.

Eşi Afida Turner, Ronnie Turner'a birkaç ay önce kanser teşhisi konulduğunu açıklamıştı.

"KEDER İÇİNDEYİM"

Tina Turner ise oğlunun ölüm haberinin ardından sosyal medyadan yürek yakan bir paylaşım yaptı. Turner mesajında "Ronnie, dünyayı erken terk ettin. Keder içindeyim ve gözlerimi kapatıp seni düşünüyorum oğlum" diye yazdı.

Ronnie Turner, annesiyle birlikte 1993 yapımı What's Love Got to Do With adlı biyografik filmde de rol almıştı. Ayrıca müzikle uğraşan Ronnie, Patrick Moten'la birlikte Manufactured Funk grubunu kurmuştu.

Tina Turner’ın diğer oğlu Craig Raymond Turner, 2018 yılında intihar etmişti. Turner, oğlunun küllerini California sahilinden denize atmıştı. 78 yaşındaki şarkıcı, kül atma seremonisini sosyal medya hesabından paylaşarak, “İntihar ettiğinde 59 yaşındaydı ama o her zaman benim bebeğim olacak” notunu yazmıştı.



Craig Raymond Turner, Studio City’deki evinde ölü bulunmuş, Turner’ın silahla intihar ettiği anlaşılmıştı. Evli olmayan ve çocuğu da bulunmayan Craig Raymond Turner, emlak danışmanlığı yapıyordu.

13/12/2022 09:38