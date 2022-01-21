Tinder yaş ayrımıyla suçlanıyor: 50 yaşın üstünden daha fazla ücret alıyor

Ürünleri araştırarak tüketiciyi bilinçlendirmeyi amaçlayan şirket Which’in yeni bir araştırmasına göre; Tinder, 50 yaşın üzerindeki kullanıcılarından, 30’ların altındakilere göre yaklaşık yüzde 46 daha fazla ödeme alıyor.

Tinder, Tinder Plus’ın fiyatının kullanıcıya göre ayarlandığını söylüyor ama Which, 50 yaş ve üzeri ortalama bir kullanıcıdan 72.94 pound ücret alındığını tespit etti. Yaşları 30 ile 49 arasında değişen ortalama kullanıcılar aşağı yukarı aynı parayı öderken 30 yaşın altındakiler 44.06 pound ödedi.

Which’ten Rocio Concha, şunları söyledi: “Araştırmamız, Tinder kullanan kişilerin bilmeden yaşları nedeniyle ayrımcılık yaşadıklarını ortaya çıkardı. Bu, kasıtlı olsun ya da olmasın, olası yasa dışı fiyat ayrımcılığına işaret ediyor.”

Tinder ise konuyla ilgili açıklamasında şu sözlere yer verdi “Genç üyelere indirimli abonelikler sunuyoruz. Ayrıca, sık sık konum veya abonelik süresi gibi faktörlere göre değişebilen promosyon oranları sunuyoruz. Fiyatlandırma yapımızda başka hiçbir demografik bilgi dikkate alınmaz. Ancak, üyelerimizin öne çıkmalarına ve yeni insanlarla daha verimli bir şekilde eşleşmelerine yardımcı olmak için çeşitli abonelik seçenekleri sunuyoruz.”

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21/01/2022 09:54