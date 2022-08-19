Tion Wayne, La Nouba’da sahne alacak

Yaz aylarının vazgeçilmez eğlence merkezi La Nouba’da yıldız yağmuru devam ediyor.

2010 yılında büyük bir çıkış yakalayan ve bu çıkışını günümüze kadar taşıyan İngiliz rap sanatçısı Tion Wayne, 21 Ağustos Pazar akşamı La Nouba’da performans sergileyecek.

Son yıllarda dünya radyo listelerinin vazgeçilmez parçaları “Keisha & Becky”, “Wow” ve “Body”nin üreticisi olan Tion Wayne, La Nouba’da hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatacak.

Tion Wayne’in “Body” parçası 2021 yılında “UK Singles Chart”ta 1 numaraya yükseldi ve İngiltere'de 1 numaraya yükselen ilk Drill şarkı oldu.

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19/08/2022 15:31