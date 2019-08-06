Tip 2 diyabet hastalığından cerrahi yöntemle kurtuldu

Kıbrıs’ın İlk Tip 2 Diyabet Cerrahisini Uygulayan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Obezite, Diyabet ve Reflü Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Serkan Ayhan, Günümüzde Artık Tip 2 Diyabetin Tedavi Edilebildiğini, Halkın Artık Diyabetle Yaşamaya Devam Etmek Zorunda Olmadığını Kaydetti. Tip 2 Diyabet hastası olan ve insülin kullanmak istemediğini ifade eden ve kesin tedavi arayışı ile Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne başvuran Hülya Dereli’nin yapılan ameliyat öncesi kontrolleri sonrasında, cerrahi operasyona uygun olduğu saptandı. Operasyonu gerçekleştiren genel cerrahi, obezite, diyabet ve reflü cerrahisi uzmanı Op. Dr. Serkan Ayhan, kontrolsüz diyabeti bulunan hastaya Tip 2 Diyabet cerrahisi uyguladıklarını söyledi. Tip 2 Diyabet hastalarında genellikle ameliyat sonrası ilk bir hafta ile 2 ay içerisinde şeker hastalığının tamamen kontrol altına alındığını kaydeden Op. Dr. Serkan Ayhan, hastadan hastaya değişen bir durum olan şeker kontrol süresinin, Hülya Dereli için 1 hafta içerisinde tamamlanacağını ve Hülya dereli’nin bir hafta içerisinde şeker hastalığından tamemen kurtulmuş olacağını ifade etti. 9 yıldır diyabetle mücadele eden ve son dönemde buna bağlı olarak böbrekler ve gözlerinde hasar gelişmeye başladığını söyleyen Hülya Dereli ise, operasyon sürecinin çok rahat geçtiğini, herhangi bir ağrı, acı hissetmediğini, aksine kendini çok iyi hissettiğini ifade etti.