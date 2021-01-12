Tıp dünyasını heyecanlandıran gelişme! Işık tutacak

ABD merkezli biyoteknoloji şirketi Earli, vücutta kanserli bölgeleri tespit etmek için yeni bir teknoloji geliştirdi. Dünyada bir ilk olma yolunda ilerlediği ifade edilen şirketin söz konusu teknoloji için 40 milyon dolar topladığı ifade edildi.

ads
12/01/2021

ads
Tıp dünyasını heyecanlandıran gelişme! Işık tutacak

ABD’nin San Francisco kenti merkezli biyoteknoloji şirketi Earli, vücutta kanserli bölgeleri tespit etmek için yeni bir teknoloji geliştirdi.

Dünyada bir ilk olma yolunda ilerlediği ifade edilen teknolojide, vücuda kanser hücrelerini tespit etmek için bir ilacın enjekte edildiği, ardından bu ilacın kanserli hücrelere parlamasına neden olan bir enzim vermeye zorladığı ifade edildi.

 

      

12/01/2021 21:05
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS: ABD, biyoteknoloji, San Francisco
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.