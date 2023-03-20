Tıp Fakültesi açıldı sırada hastane var

Ada Kent Üniversitesi ve Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Mütevelli Başkanı Dr.Talip Emiroğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Tıp Fakültesi açacaklarını söyledi. Mağusa’da uluslararası şartlarda eğitim veren Ada Kent Üniversitesi’nde Tıp Fakültesi açılış iznini aldıklarını ve fakültenin gelecek yıl öğrenci almaya başlayacağını kaydeden Emiroğlu, ‘’Ada Kent Üniversitesi 2015 yılından beri hizmet veriyor. Tıp Fakültesi ile sağlık eğitimi alanındaki iddiasını güçlendirmiştir. Diş Hekimliği, Eczacılık ve Sağlık Bilimleri Fakültelerimizle zaten güçlü bir sağlık alt yapısı oluşturmuştuk. Bu alandaki yatırımlarımız takdir görmüştü. Şimdi tıp fakültemiz için gereğini yapacağız’’ dedi.

TIP FAKÜLTESİ HASTANE DE AÇILACAK

‘’İki yıl içerisinde açmayı hedeflediğimiz hastane projemiz var’’ şekliden sözlerini sürdüren Dr. Emiroğlu, ‘’Bunun için 300 milyon liralık bir kaynak ayırdık’’ ifadelerini kullandı.

‘ÇOK YANLIŞ BİR FİKİR’ UYARISI

Ada Kent Üniversitesi ve Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Mütevelli Başkanı Emiroğlu, KKTC’de nüfusa göre sağlık yatırımlarının yasaklandığı yönündeki yorumları da değerlendirdi. ‘’KKTC’de nüfus az, uygulama imkanları kısıtlı diyerek sağlık bölümleri açılmasının önüne engel konulmaya çalışılıyor’’ diye devam eden Emiroğlu şunları kaydetti; ‘’Bu çok yanlış bir fikirdir. Yasak yerine kriter getirmek lazım.Üniversite olarak her şeyiyle donanımlı bir hastane açılırsa hasta sadece kuzeyden ve güneyden değil, her yerden gelir. Hem sağlık, hem de eğitim turizmi gelişir. KKTC’nin kaliteli yabancı öğrenci sayısını artırmak, ancak sağlık öğrencilerini artırmakla mümkün olabilir.”

EĞİTİMDE İMAJIN ÖNEMİ

KKTC yüksek öğretiminin imajının daha da iyileştirilmesi gerektiğine de vurgu yapan Dr.Emiroğlu, “Kaliteli eğitim yatırımla olur. Donanımlı laboratuvarlar, iyi hocalar şarttır.Öğrencinin eğitimine harcanan ortalama mutlaka yükseltilmeli.Kıbrısta bunu yapan üniversiteler var tabii.Yakın Doğu Üniversitesi bunların başında geliyor.Kıbrıs eğitimine çok büyük katkıları var.Biz de daha iyisini yapmaya çalışacağız” dedi.

KIBRIS SEVDALISI

Bir Kuzey Kıbrıs sevdalısı da olan Emiroğlu, sözlerini şöyle tamamladı, ”Eğitime hizmette otuz yedi yılı doldurduk. Her zaman örnek gösterilen işler yapmaya çalıştık. İstanbul’da, Kocaeli’de ve Mağusa’da yaptığımız eğitim yatırımları bu anlamda bizim referansımız olmuştur.’’

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20/03/2023 11:07