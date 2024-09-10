Tıp Fakültesi Hazırlık Sertifika Programı DAÜ’de Başlıyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Tıp Fakültesi’nde eğitim almayı hedefleyen lise mezunu öğrencilere yönelik Tıp Fakültesi Hazırlık Sertifika Programı’na başlıyor. Geleceğin başarılı doktorları olmaları yolunda ilk adımı atmalarını sağlayacak olan, sağlam eğitim temelleri üzerine kurulan ve tıp eğitimine adaptasyonu kolaylaştıracak söz konusu sertifika programı dokuz aylık bir eğitim sürecini kapsıyor.

İki akademik dönemden oluşan Tıp Fakültesi Hazırlık Sertifika Programı’nda her dönem dokuz ders olmak üzere toplamda 18 ders yer alacak. Sertifika programına katılan öğrenciler başta pratik uygulamalar olmak üzere anatomi, biyokimya, biyofizik, klinik becerilere giriş, tıpta iletişim becerileri, klinik araştırmalar, histoloji ve tıp eğitiminin temelini oluşturan alanlarda eğitimler alacak. İngilizce eğitim dili kullanılarak gerçekleştirilecek olan sertifika programında dersler, DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi laboratuvarları ve DAÜ dersliklerinde gerçekleştirilecek.

DAÜ Tıp Fakültesi Hazırlık Sertifika Programı’na başvuracak olan öğrenciler, başvurularını çevrim içi olarak https://applyonline.emu.edu.tr/undergrad/ internet adresi veya [email protected] mail adresi üzerinden yapabilecekler. Konu ile ilgili detaylı bilgiye 0 392 (630 15 70) numaralı telefondan ulaşılabilir.