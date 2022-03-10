Tıp Haftası Etkinlikleri Yarın Yapılacak Basın Toplantısı İle Başlayacak

Tıp Haftası etkinlikleri yarın 10.30’da Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Konferans Salonunda yapılacak basın toplantısı ile başlayacak.

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10/03/2022

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Tıp Haftası Etkinlikleri Yarın Yapılacak Basın Toplantısı İle Başlayacak

Tıp Haftası etkinlikleri yarın 10.30’da Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Konferans Salonunda yapılacak basın toplantısı ile başlayacak.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Özlem Gürkut tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre geleneksel olarak düzenlenen Tıp Haftası etkinlikleri bu yıl 10-18 Mart 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

14 Mart Tıp Haftasının açılışı yarın 10.30’da Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Konferans Salonunda basın toplantısı ile yapılacak.

10/03/2022 14:10
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TAGS: Tıp Haftası Etkinlikleri
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