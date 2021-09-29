Tıp-İş, Avrupa Maaşlı Doktorlar Federasyonu üyeliğine kabul edildi

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş), Avrupa Maaşlı Doktorlar Federasyonu’nun (FEMS) tam üyeliğine kabul edildi.

Tıp-İş’ten yapılan açıklamada, Sendika’nın 23-25 Eylül tarihlerinde Hırvatistan’ın Dubrovnik şehrinde gerçekleşen Avrupa Maaşlı Doktorlar Federasyonu’nun (FEMS) Genel Kurulu’nda oyların yüzde 96’sını alarak tam üyeliğe kabul edildiği bildirildi.

FEMS’in 1964 yılından bu yana Avrupa Birliği içinde doktorların çalışma koşullarının iyileştirilmesi, sağlık politikalarının geliştirilmesi, hasta güvenliği, hizmet kalitesi gibi konularda ulusal ve uluslararası boyutta çalışmalar yaptığının da belirtildiği açıklamada, “Tıp-İş, ülkemizde uluslararası standartların tam olarak hayat bulmamış olması, kötü çalışma koşulları, hekim ve alt yapı eksiklikleri, hasta güvenliği zaafiyeti, yetersiz sağlık hizmet kalitesi, yanlış sağlık politikalarına karşı yıllardır yorulmadan mücadele etmektedir. FEMS’e üye olarak çalışmalarına uluslararası boyut kazandırmış, Avrupa Birliği üye ülkelerin hekim örgütleri ile işbirliği ve güç birliği imkanı yakalamıştır” denildi.

Tıp-İş’in FEMS üyelik sürecinin 2017 yılında başladığının ve eski başkan Dr. Sıla Usar İncirli ve genel sekreter Dr. Arif Ersoy’un çalışmaları sonucunda 2018 yılında gözlemci üyeliğe kabul edilmesiyle hız kazandığının belirtildiği açıklamada, tam üyelikle birlikte Tıp-İş’in kurumsal olarak Avrupa Birliği içinde bir federasyonda temsil ediliyor olmasının Kıbrıs Türk hekimleri açısından büyük bir kazanım olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin 2014 yılında FEMS’e üye olduğu da belirtilerek, “Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nden sonra Tıp-İş ülkemizde FEMS’e üye olmayı başaran ikinci hekim örgütü olmuştur” denildi.

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29/09/2021 22:30