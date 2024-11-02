TIP- İŞ: Başbakan Üstel Devlet Hastanesinden Kendi İsteğiyle Ayrıldı, Sevk İşlemi Yapılmadı

TIP-İŞ'ten yapılan açıklamada Başbakan Ünal Üstel, sindirim sistemi şikayetleri nedeniyle dün sabah başvurduğu Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nden, kendi isteğiyle ayrılarak Yakın Doğu Hastanesi’ne geçtiği belirtildi.

Açıklamada,Başbakan Üstel, gözlem altında tutulduğu sırada kendi isteğiyle hastaneden ayrılarak Yakın Doğu Hastanesi’ne geçtiği, Üstel’e herhangi bir sağlık kurulu sevki yapılmadığı belirtildi.

AÇIKLAMA ŞÖYLE:

Başbakan Sayın Dt. Ünal Üstel, 1 Kasım 2024 günü sabah saatlerinde sindirim sistemi şikayetleri nedeni ile Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne başvurmuştur. Dahiliye uzmanı tarafından gerekli muayenesi yapıldıktan sonra batın ultrasonografisi, kan tetkikleri ve takiben batın tomografisi çekilmiştir. Hasta genel cerrahi uzmanı tarafından da değerlendirilmiş, safra kesesinde taş saptanmakla birlikte o an için safra kesesi duvarında bir kalınlaşma ve enfeksiyon bulgusuna rastlanmamış, akut cerrahi bir problem saptanmamıştır. Olası bir kardiyolojik problemi dışlamak için kardiyoloji uzmanı tarafından ekg ve ekokardiyografi de yapılarak değerlendirilmiş ve herhangi bir akut kardiyolojik sorun da saptanmamıştır. Bunların ardından gözleme alınan, takip ve tedavisi başlanan hasta kendi isteği ile hastaneden ayrılarak Yakın Doğu Hastanesi’ne başvurmuştur. Hastaya ilgili hekimlerce herhangi bir sağlık kurulu sevk işlemi yapılmadığını görülen lüzum üzerine kamuoyunun bilgisine getiririz.