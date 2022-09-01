Tıp-İş Başkanı Taşçıoğlu: Doktorlar özlük haklarından yoksun, güvencesiz çalıştırılıyor

İrfan Gündüzler

Tıp-İş Başkanı Dr. Mustafa Taşçıoğlu, Haber Kıbrıs’a konuşarak sağlık sistemindeki sorunları aktardı. Taşçıoğlu doktorların özlük haklarından yoksun güvencesiz çalıştırılmakta olduklarına dikkat çekerek, vatandaşların sağlık hizmetlerine ulaşmakta sorunlar yaşadığını dile getirdi. Taşçıoğlu ayrıca devletin, sevklere ödenen paralarla milyonlarca lira zarara uğratılmakta olduğunu kaydetti.

Soru: Ülkedeki sağlık sistemi şuan ne durumda?

Cevap: Ülkedeki sağlık sistemi maalesef siyaset ve ekonomideki krizin gölgesinde büyük sıkıntı yaşamaktadır

Devlet hastanelerinde ilaç, teçhizat ve alet ihtiyaçları giderilememiş, ihtiyaç duyulan hekim, hemşire, yardımcı personel eksikliği olması gereken oranda istihdam edilememiştir. Ekonomik krizin etkisini giderek gündelik yaşamda hissettirdiği bu süreçte sosyal devlet ilkesi gereği devlet okulları ve devlet hastanelerine duyulan ihtiyaç çok daha belirgin hale gelmişken, siyaset kurumunun gündemi kurultay, yerel ve genel seçimlere endekslenmiştir.

Siyaset ve siyasetçiye olan güven çok azalmış, ülkedeki gelir-gider dengesi ve fiyat istikrarı sağlanamadığı İçin zorlanan vatandaşın ihtiyaç duyabileceği sağlık hizmetlerinin ihtiyaçları giderilmediği için özele sevkin önü açılmakta ve devlet sevklere ödenen paralarla milyonlarca lira zarara uğratılmaktadır.

Soru: Vatandaşlar yeterli sağlık hizmeti alabiliyor mu?

Cevap: Vatandaşlar siyasi ve ekonomik kriz bir yana devam eden pandemi sürecinde sorunların tespit ve çözümüne yönelik değil, siyaset kurumumun gündemine göre hareket edildiği için devletin sunması gereken birçok hizmette yaşanan aksaklıklar gibi sağlık hizmetlerinde de aksaklıklar yaşanması nedeniyle sağlık hizmetlerine ulaşmada da, hizmeti alırken de sorunlar yaşamaktadır.

Soru: Doktorların şuan ki en büyük sorunu nedir?

Cevap: Doktorların şu anki en büyük sorunu çalışma şartlarının iyileştirilmesine olan ihtiyaçları bir yana özlük haklarından yoksun, güvencesiz çalıştırılmalarıdır. Ülkenin gerçeklerine ve güncel nüfusa bağlı olarak ihtiyaç duyulan hekim kadrolarının sayılarının belirlenmesi ve güncellenerek hastanelerde yeterli sayıda hekim istihdam edilmesi ve ihtiyaç duyulan diğer eksikliklerin de giderilmesi ile sağlık hizmeti verenlerin de, alanların da mutlu olabileceği bir ortam yaratılabilecektir.

Soru: Hükümetten talepleriniz nelerdir? Sorunlar nasıl çözülecek?

Cevap: Hükümetten taleplerimiz halka ait olan yeni devlet hastaneleri, hekimlerin kadrosuz, güvencesiz çalıştırılmaması, Hastanelerdeki teçhizat ekipman ve personel ihtiyaçlarının giderilmesi, Acil servis kadrolarının oluşturularak daha iyi ve güvenli hizmet verebilir hale getirilmesi, yarı dönemli eğitim alan asistan hekimlerin baskı ile eğitim aldıkları servisler dışında çalıştırılmaması, mesai sonrası nöbete kalan hekimlerin yemek ihtiyaçlarının giderilmesi ve yerinden yönetim ilkesi gereği boş olan başhekim ve klinik şefi kadrolarının bir an önce münhal ilan edilip kadrolamaların yapılmasıdır.

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01/09/2022 14:27