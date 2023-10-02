TIP-İŞ, FEMS Genel Kurulu’na katıldı

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02/10/2023

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TIP-İŞ, FEMS Genel Kurulu’na katıldı

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (TIP-İŞ), ülkedeki kamu hekimlerini temsilen Avrupa Maaşlı Hekimler Federasyonu (FEMS) Genel Kurulu’na katıldı.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, 29-30 Eylül tarihlerinde Fransa'nın Marsilya şehrinde düzenlenen Genel Kurul’da TIP-İŞ’i Dr. Elşen Mülazimoğlu ve Dr. Enver Kneebone temsil etti.

Genel kurula Avusturya, Fransa, İtalya, Hırvatistan, Çekya, Hollanda, Portekiz, İspanya, Romanya, Slovenya, Belçika, Bulgaristan, Polonya gibi Avrupa’nın 13 ülkesinden 20’den fazla hekim örgütünün temsilcinin yanı sıra Avrupa Kıdemli Hastane Hekimleri Birliği (AEMH), Avrupa Sağlık Örgütleri Organizasyonu (CEOM), Avrupalı Hekimler Daimi Komitesi (CPME), Avrupa Tıp Öğrencileri Birliği (EMSA) da kurulda yer aldı.

Aday üyelik sürecini başarı ile tamamlayan TIP-İŞ, Eylül 2021’de Hırvatistan’da gerçekleştirilen Genel Kurul’da üye ülkeler tarafından yapılan oylama sonucunda FEMS asli üyesi olmaya hak kazanmıştı.

FEMS Genel Kurulu,  yılda iki kez bahar dönemi ve güz dönemi şeklinde, örgüt üyesi ülkelerin ev sahipliğiyle yapılıyor. Eylül 2022'de Girne'de gerçekleşen Genel Kurul’un güz dönemi toplantısı bu yıl Marsilya'da yapıldı. Toplantıda önce, ülkelerdeki  genel durum ve önceki toplantıdan itibaren  olan gelişmeler, hekimlerin çalışma şartları ve bunları geliştirmek için yapılanlar konuşuldu. Ardından, yapılabilecek yeni çalışmalar,  ülkelerdeki tıp eğitiminin geldiği son noktalar, tıbbın  feminizasyonu, emeklilik konusunda ülkeler arasındaki  farklılıklar  gibi konular konuşuldu. Sonraki toplantılarda yapılacak çalışmalar ve konu başlıkları  belirlendi.

02/10/2023 19:03
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TAGS: TIP-İŞ, FEMS Genel Kurulu’na katıldı
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