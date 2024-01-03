Tıp-İş: ''İsias ortak davamız, adalet istiyoruz''

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş), 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremde Adıyaman’da enkaza dönüşen ve “Şampiyon Melekler"le birlikte toplam 72 kişinin ölümüne sebep olan İsias Otel’in sorumlularının “olası kastla” yargılanmasını talep etti.

Sendika Yönetim Kurulu adına yazılı açıklama yapan Başkan Özlem Gürkut, “Ülkemizi derinden sarsan kayıplarımızı geri getirmeyecek olsa da dava sonucunda tüm sorumluların hak ettikleri cezaları alması, bundan sonra yaşanacak benzer bir depremde böylesi felaketler yaşanmasını önleyecektir. İsias Otel sorumlularının ‘bilinçli taksirle’ değil ‘olası kast’ ile yargılanmaları talebimizi bildirirken, dava sonucunun emsal teşkil ederek bir dönüm noktası oluşturmasını diliyoruz.” ifadelerini kullandı.