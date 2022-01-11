Tıp-İş, poliklinik yapmama eylemini askıya aldı

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş), yarından itibaren poliklinik yapmama eylemini askıya aldı.

Kararı, Sendika Başkanı Dr. Mustafa Taşçıoğlu yazılı açıklamayla duyurdu.

27 Aralık 2021’de başlayan eylemlilik sürecinde geçen hafta Başbakan’la görüştüklerini hatırlatan Taşçıoğlu, “Sayın Başbakan’ın talep ve sorunlarımızın çözümüne yardımcı olmak adına, girişimde bulunarak yaptığı görüşmeler neticesinde teknik kurulun çalışmaya başlaması, mali konuların Maliye Bakanlığı ile görüşülmeye başlanması ve devlet hastanelerinde nöbet tutan hekimlerin yemek sorununa çözüm bulunması nedeniyle 12 Ocak 2022 tarihinden itibaren poliklinik yapmama eylemimizi askıya aldığımızı tüm kamuoyuna duyururuz” açıklamasında bulundu.

Taşçıoğlu, Sağlık Bakanlığı ile diyalog yoluyla çözüm bekleyen sorunlarının halen devam ettiğinden ötürü diğer eylemlerinin devam ettiğini de bildirdi.

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11/01/2022 22:45