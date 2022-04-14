Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş), vatandaşlık kurullarının gerçekleştirilmeme gerekçelerini açıkladı.

Sendika Başkanı Mustafa Taşçıoğlu imzasıyla, Sağlık Bakanı Ali Pilli’ye hitaben yazılan ve basınla da paylaşılan metin şöyle:

“Vatandaşlık raporları işlemleri, uzman doktorun kendi uzmanlık sahasında hangi muayene ve/veya hangi tetkikleri yapacağının net olması gereken işlemlerdir. Malumunuzdur ki, her uzmanlık sahasında araştırılabilecek sınırsız hastalık ve/veya araz mevcuttur.

Oysaki, vatandaşlık işlemleri bakımından bugüne kadar hangi tetkik ve/veya muayenelerin yapılacağı tarafımıza tebliğ edilmiş veya bildirilmiş değildir. Konuyla ilgili yasal mevzuata bakıldığı zaman 25/1993 sayılı Yurttaşlık Yasası’nın 8. (1)(D) Bendi yurttaşlığa alınacak kişinin ‘Genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden hastalığı bulunmamalıdır’ şeklindeki düzenlemenin dışında, vatandaşlık işlemleri bakımından hangi sağlık kontrollerinin yapılacağı düzenlenmiş değildir. Bu durumda;

1- Vatandaşlık işlemi için başvuran bir kişiye hangi uzmanlık alanında hangi muayene ve tetkikler yapılacaktır?

2- Hangi hastalıkların varlığı araştırılacaktır?

3- Genel sağlık bakımından hangi hastalıklar tehlike teşkil etmektedir?

Ayrıca konu kişilerin vatandaş olmalarından önce; doğuştan gelen ve/veya edinilmiş rahatsızlıklarından dolayı, vatandaş olduktan sonra özürlü/malullük/sosyal yardım vb. maaş ve/veya ödeneklere bağlanmalarına yönelik herhangi bir yasal düzenleme bulunmamaktadır. Bu nedenle vatandaşlık için müracaat edenler farklı uygulamalara maruz kalmaktadırlar.

Takdir edersiniz ki, yukarıda yer alan soruların cevabı bilinmeksizin bir muayene yapılabilmesi söz konusu değildir. Bu bağlamda mezkur işlemlerle ilgili görevlerin yerine getirilmesinde fiili ve hukuki imkansızlık olduğunu bilginize getiririz.”

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14/04/2022 15:50