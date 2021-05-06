Doktorların grevi sona erdi

Sağlık Bakanı Dt. Ünal Üstel, Tıp- İş Başkanı Dr. Ahmet Varış ve yönetim kurulu üyelerini bakanlıkta kabul etti.

Bakan Üstel, 2017 yılından bu yana sözleşmeli olarak çalışan hekimlerin kadrolarının oluşması ve mülakatların açılması için Sağlık Bakanlığı'nın kısa sürede yaptığı girişimlerin sonuçlandığını , kadroların oluşması ve mülakatların açılması işlemlerin başlatıldığını açıkladı.

Sağlık çalışanlarının ek mesailerinin bir kısmı ödenmiş olup, geri kalan kısmı için Maliye Bakanlığı ile görüşülerek önümüzdeki günler içinde gerekli ödemelerin yapılması için de istişarenin yapıldığını belirten Bakan Üstel, göreve geldikleri günden bu yana tüm sağlık çalışanları, ilgili kurum ve kuruluşlarla bir araya geldiklerini belirtti.

Üstel, özellikle pandemi sürecinde yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için sürekli diyalog halinde olduklarını, yaşanan bu sıkıntıların el birliği ile çözülmeye başlandığını kaydetti.

Üstel, vatandaşların sağlıktaki eylemlerden dolayı sıkıntı yaşanmaması için süratli bir şekilde çözüm aradıklarını, Tıp-İş’in de bakanlığın girişimleri karşısında eylemlerini sonlandırma kararı aldıklarını açıkladı.

Tıp- İş Başkanı Dr. Ahmet Varış, uzun yıllardır çözümünü bekledikleri hekimlerin en temel gereksinimi olan iş güvencesi ile ilgili yapılan hekim kadroları konusunda atılan adımlar ve ek mesailerle ilgili yaptığı girişimlerden dolayı Bakan Üstel’e sonsuz teşekkür ettiklerini belirtti.

Varış, Bakan Üstel ile yaptıkları olumlu görüşme sonucunda yarından itibaren eylemlerini sonlandıracaklarını, sağlık hizmetlerinin devam edeceğini açıkladı.

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06/05/2021 13:07