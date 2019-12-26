Tıp İş:‘Sağlık hizmetleri 6 ay sonra durabilir’

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası Tıp İş Başkanı Ahmet Varış, 2020 bütçesinde sağlığa ayrılan pay nedeniyle sağlık hizmetlerinin 6 ay sonra durma noktasına gelebileceğini söyledi.

Varış yaptığı yazılı açıklamada ülkedeki nüfus artışı nedeniyle harcamalarda ve finansmanda sorunlar yaşanmaya başlandığını savundu.

Varış, Avrupa Birliği’nin önerdiği sağlık bütçesinin genel bütçenin en az yüzde 9.6’sı olması gerekirken 2020 yılında KKTC’de sağlığa ayrılan payın yüzde 7.6 gibi kabul edilmesi mümkün olmayan bir oran olduğunu ifade etti.

Ülkedeki kamu sağlık merkezlerinin durumunu da değerlendiren Varış, tüm kamu sağlık merkezlerinin alt yapısının güçlendirilmesi ve teknolojik donanımının çağa uygun şekilde sağlanması gerektiğini belirterek, , yaşanan eksikliklere dikkat çekti.

BRT

26/12/2019 19:33