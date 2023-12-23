Tıp-İş’te Olağanüstü Genel Kurul yapıldı

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (TIP İŞ) Olağanüstü Genel Kurulu’nda yeni başkan Dr. Özlem Gürkut seçildi.

Sendika’dan yapılan açıklamaya göre, dün Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan Genel Kurul’un açılışını Başkan Dr. Şükrü Onbaşı yaptı.

Divan başkanlığını Dr. Arif Ersoy, divan sekreterliklerini Dr. Buse Çağın ve Dr. Burak Bahçıvan’ın yaptığı Genel Kurul’un açılışında, Onbaşı, konuşma yaparak, görev süreleri boyunca gerçekleştirdikleri faaliyetleri, yaşanan gelişmeleri, kamu sağlık hizmetlerinin durumunu ve sendikal mücadelenin karşı karşıya bulunduğu zorlukları anlattı.

Faaliyet raporunun ve ardından mali raporun okunmasının ve aklanmasının ardından yapılan seçim sonucu yeni başkan, yönetim, disiplin ve denetleme kurulu üyeleri şu şekilde belirlendi:

“Başkan: Dr. Özlem Gürkut

Yönetim Kurulu: Dr.Bayram Taşseven, Dr. Enver Kneebone, Dr. Ali Amca, Dr. Eralp Kubilay, Dr. Akın Karamahmutoğlu, Dr. Hüseyin Sennaroğlu, Dr. Elşen Mülazimoğlu, Dr. Ayşe Baha, Dr. Pembe Eriz Gökdağ

Yönetim Kurulu Yedek Üyeler: Dr. Buse Çağın, Dr. Yakup Yıldırım, Dr. Murat Uncu

Disiplin Kurulu: Dr. Ergün Ökçün, Dr. Zeynep Taşargöl, Dr. Hakan Tekgüç

Denetleme Kurulu: Dr. Erol Şeherlioğlu, Dr. Ferruh Asvaroğlu”

Görev dağılımının yönetim kurulunun ilk toplantısında yapılacağı belirtildi.