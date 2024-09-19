Tıp-İş’ten hükümete liyakat eleştirisi ve hemşire istihdamına uyarı

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş), hükümetin liyakate dayanmayan ve yasal süreçlerin devre dışı bırakıldığı partizan istihdamlara devam ettiğini sert bir dille eleştirdi.

TIP-İŞ’in açıklaması şöyle:

Hükümet, liyakate dayanmayan, yasal süreçler devre dışı bırakılarak ve partizanca istihdamlarını devam ettirmektedir.

Gelinen son aşamada, hemşirelik mezunu kişilerin işçi statüsünde istihdamları sonrası, hemşirelik görevi yapamayacakları uyarısında bulunan Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası’nın uyarısına, hükümet ve Sağlık Bakanlığı kulak vermemiş, soruna çare üretmemiştir.

Hükümeti, yönettiklerini iddia ettikleri devletin yasalarına uymaları gerektiği konusunda bir kez daha uyarır, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası’nın haklı uyarı ve taleplerini desteklediğimizi bildiriz.