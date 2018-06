Tıp-İş’ten Önemli Uyarı!

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş), yardımcı personel eksikliği nedeniyle Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisindeki kritik hastaların tedavilerinde ciddi sorunlar yaşanabileceğine dikkat çekti.

Tıp-İş Başkanı Ahmet Varış yaptığı yazılı açıklamada, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin, yoğun bakım ünitelerinde kesintisiz hekim hizmetinin verildiği tek sağlık kurumu olduğunu vurgulayarak, tüm uyarılarına rağmen en kritik sağlık hizmetlerinin verildiği yoğun bakım servislerinin eksikliklerinin giderilmediğini kaydetti.

Varış, sağlığın ertelenemez olduğu, yapılması gerekenlerin seçim sonrasına ötelenmesinin kabul edilemeyeceğini belirtti.

Varış, her yoğun bakımda bulunması gereken yardımcı sağlık personelinin (portör eleman) olmayışının sayıca yetersiz ve iş yükü fazla olan hemşirelerin iş yükünü daha da artırdığını, hizmeti verenler kadar alanlar açısından da güvensiz bir durum oluşturulduğunu ifade etti.

Varış açıklamasında, “Yapılan bilimsel çalışmalarda; sağlık personelinin iş yükünün fazla, çalışan personel sayısının az, çalışma sürelerinin uzun, nöbet sıklığının fazla olmasının, sağlık personeline görev dışı işlerin yüklenmesinin, stres ve yorgunluk faktörlerinin ve sağlık personelindeki tükenmişlik duygusunun hizmet kalitesini belirgin şekilde düşürdüğü gösterilmiştir” ifadelerini kullandı.

Varış, mevcut alt yapı şartları ve hemşire/yardımcı personel sayısıyla toplamda sadece 10 yatağın bilimsel ölçütlere uygun hizmet verebilecek kapasitede olmasından dolayı 1 Haziran tarihinden itibaren yoğun bakımlardaki yatak sayısının 16’dan 10’a düşürüldüğünü, yoğun bakım ihtiyacı olan hastaların bir kısmı anlaşmalı hastanelere sevk edilmeye başlandığını kaydetti.

Varış, kamunun mali kaynaklarının dış merkezlerde maliyeti yüksek olan yoğun bakım tedavilerine harcanması yerine, idarenin akılcı politikalarla kamu sağlık merkezlerindeki alt yapı eksikliklerini giderip yeterli personel istihdamlarını yapması gerektiğini vurguladı.

Varış, nitelikli yoğun bakım hizmeti verilebilmesine ilişkin şu önerilerde bulundu:



“Günün her saatinde, serviste her 2 yoğun bakım yatağına en az 1 hemşire sağlanması; Günün her saatinde, serviste her 5 yoğun bakım yatağına en az 1 yardımcı sağlık personeli sağlanması; Yoğun bakım ünitelerinin fiziki şartlarının (havalandırma, ışıklandırma, konumu vs…) iyileştirilmesi; Yoğun bakıma giriş çıkışlarda yaşanan güvenlik zafiyetinin giderilmesi;Yoğun bakım hizmetlerinin standardizasyonu ile ilgili yönetmelik hazırlanması; Kamu ve özel hastanelerdeki tüm yoğun bakımların bu standartlar dahilinde denetlenmesi.”