Tıpta Yeni Nesil Eğitim! UKÜ Tıp Fakültesi yeni döneme hazır

KKTC’nin en çok tercih edilen Tıp Fakültelerinden Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Tıp Fakültesi 2023-2024 Akademik yılı öğrenci kabulleri başlıyor.

UKÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Güldal Mehmetçik, tıp alanında çağdaş bilim insanları yetiştirme hedefiyle ilerlediklerini belirterek esas amaçlarının, dünyadaki teknolojik ilerlemeleri yakından takip eden, bireyin ihtiyaçlarına özel tedavi yöntemlerini geliştirme, uygulama, hızlandırma ve hataları minimuma indirme arzusu taşıyan, sürekli üreten, büyük veriye ve akademik kaynaklara katkı sağlayan çağdaş bilim insanları yetiştirmek olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Güldal Mehmetçik 3 ana bölümden oluşan Fakültenin eğitim dilinin İngilizce olduğunu belirterek, bunların Temel Tıp Bilimleri, Cerrahi Tıp Bilimleri ve Dâhili Tıp Bilimleri olduğunu ifade etti. UKÜ Tıp Fakültesi öğrencilerinin ilk iki yılda ‘Klinikte Erken Gözlemler’ dersini aldıklarını aktaran Mehmetçik öğrencilerin klinik eğitimlerine ilk yıllarından itibaren başladıklarını kaydetti

Mehmetçik, müfredatlarında ‘Çalışma Modülleri’ temalı dersleri bulunduğunu da aktararak, bu çalışmalar kapsamında her öğrencinin bilimsel araştırmalara yönlendirildiğini söyledi. Çalışma modülleri kapsamında hazırlanan bilimsel projelerin Fakülte hocaları tarafından koordine edildiği bilgisini de vererek, “Öğrencilerimiz sadece Tıp mezunu değil, aynı zamanda bilimsel proje tasarlayıp yürütebilecek bir alt yapı kazanıyor, eğitimleri süresince en az 2-3 araştırmaya katılabiliyor” ifadesini kullandı.

Eğitimin dinamik ve tecrübeli bir kadroyla, gelişmiş laboratuvarlarda gerçekleştirildiğini de aktaran Mehmetçik, fakülte bünyesinde Klinik Beceri Laboratuvarları yanı sıra Moleküler Tıp, Biyokimya, Nörolojik Bilimler, Hücre Kültürü, Mikrobiyoloji, Nörofizyoloji ve Hemodinamik Laboratuvarları’nın yer aldığını söyledi.

Mehmetçik, UKÜ Tıp Fakültesi’nin 4, 5 ve 6. Yıllarının Başkent Üniversitesi ile Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde yürütüldüğünü, Dönem 4 ve 5’in klinik stajlarından oluştuğunu, son yılda ise hekim adaylarının intern olarak çalıştıklarını dile getirdi.

Stajlar hakkında da konuşan Mehmetçik, “Öğrencilerimiz stajlarda hasta başı eğitim, klinik ziyaretler, hasta hazırlama, poliklinik ziyaretleri, ameliyathanede gözlem, seminer ve makale saatleri, klinikler arası ortak toplantıların yapıldığı uygulamalarda bulunuyorlar” dedi.

Mehmetçik, KKTC liselerinden mezun KKTC uyruklu öğrenciler ile KKTC’de lise eğitiminin tamamını tamamlamış T.C. vatandaşı öğrencilerin Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı Sonuçları ya da diploma not ortalamaları ile programa başvuru yapabileceklerini belirterek, ayrıca GCE A’Level, GCE AS Level, IGCSE-GCSE O’Level sınav sonuç belgeleri ile de öğrencilerin programa kayıt olabildiğini söyledi.