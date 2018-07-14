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TIR dorsesinde ülkeye giriş yapmaya çalışan 10 kişi yakalandı

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14/07/2018

TIR dorsesinde ülkeye giriş yapmaya çalışan 10 kişi yakalandı

Tır dorsesine saklanarak, Girne Turizm Limanı’ndan ülkeye giriş yapmaya çalışan 10 kişi yakalandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre dün 09.00’da yaşanan olayda, V.B’nin (E-43) yönetimindeki TIR’ın dorsesine saklanan Suriye uyruklu 10 kişinin yetkili makamdan izinsiz olarak KKTC’ye giriş yapmaya çalıştığı tespit edildi. 

Yürütülen soruşturmada, Tır şoförü ve meselede bağlantısı bulunan A.S’nin (E-28) tutuklandığı, soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

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