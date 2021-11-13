Tiramisu tatlısı 'annesini' de kaybetti

'Tiramisunun babası' olarak anılan Ado Campeol'den yaklaşık iki hafta sonra 'tiramisunun annesi', 92 yaşındaki Alba Di Pillo Campeol de yaşamını yitirdi. Böylece tiramisu tatlısı 'yetim kaldı'.

Mucitlerini iki hafta arayla kaybeden İtalyan mutfağının en özel tatlılarından tiramisu, 'yetim kaldı.'

93 yaşında hayatını kaybeden 'tiramisunun babası' Ado Campeol'den yaklaşık iki hafta sonra 'annesi' de hayata veda etti.

Eşi gibi restorancı olan Alba di Pillo- Campeol, 92 yaşında hayatını kaybetti. Resmi ölüm nedeni henüz açıklanmazken sebebin eşini kısa süre öncesinde kaybetmesinden dolayı kırık kalp sendromu olabileceği tahmin ediliyor.

YANLIŞLIKLA ORTAYA ÇIKTI

Kahve ve mascarpon peynirinin buluştuğu tiramisunun İtalya'nın kuzeyindeki Treviso kentinde Ado Campeol'un sahibi olduğu Alle Beccherie restoranında aşçı ile Campeol'un eşi tarafından icat edildiği sanılıyor.

Başka bir rivayete göre ise restoran şefi Roberto Linguanotto, vanilyalı dondurma yaparken içine yanlışlıkla mascarpon peynirinin düşmesi sonucu ortaya çıkan tiramisunun tarifini Campeol’un eşiyle paylaştı.

PATENT ALINMADI

Ana malzemesi kahveye batırılmış bisküviler ve mascarpone peyniri olan tiramisuyu 1972'de Alle Beccherie menüsüne ekleyen aile hiçbir zaman patentini almadı.

Türkçe karşılığı "beni al" olarak çevrilen tiramisunun çok sevildiği ve İtalyan mutfağının bir parçası haline geldiği biliniyor.

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13/11/2021 09:47