Tiramisunun mucidi hayatını kaybetti

Dünya çapında çok sevilen ve tanınan İtalyan tatlısı tiramisunun mucidi olan ve "Tiramisunun babası" olarak bilinen Ado Campeol hayatını kaybetti.

Dünyaca ünlü İtalyan tatlısı tiramisunun "babası" olarak adlandırılan Ado Campeol 93 yaşında yaşamını yitirdi.

Campeol'ün yaşadığı Veneto'nun Bölge Valisi, Twitter’dan yaptığı açıklamada, "şehir, yemek ve şarap tarihindeki bir yıldızı daha kaybetti." ifadesini kullandı.

BBC’nin haberine göre, kahve ve mascarpon peynirinin buluştuğu ünlü tatlının ilk kez Campeol’un eşi Alba ve restoran şefi ile restoranda yapıldığı sanılıyor.

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01/11/2021 19:14