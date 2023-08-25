Tırda gizli 3 silah ve yüzlerce mermi bulundu bir kişi tutuklandı

Girne şehrinde ateşli silah ve patlayıcı madde ithal etmek ve tasarruf etmek suçlamasıyla gözaltına alınan 38 yaşındaki F. A., mahkemeye çıkarıldı.

Girne Kaza Mahkemesi'nde gerçekleşen duruşmada, Girne Adli Şube'nde görevli polis memuru Süleyman Talu, olayın detaylarını aktardı. Polis memuru, 24 Ağustos 2023 tarihinde saat 15.00 sıralarında Akdeniz köyünde bulunan bir mandırada park halindeki TM 249 plakalı TIR'ın dorse kısmında yapılan aramada, hayvan yemlerinin içinde bir adet 7.65 mm Glock marka, 2 adet 9 mm Answer marka olmak üzere toplam 3 adet silah ve 126 adet canlı mermi bulunduğunu açıkladı.

Polis, aynı gün TIR'ın sürücüsünün tutuklandığını ve soruşturmanın başlatıldığını ifade etti. Zanlının cep telefonunun incelenmek üzere alındığını belirten polis, bulunan silahların Balistik İnceleme Şubesi'ne gönderildiğini kaydetti. Polis memuru, zanlının karakolda sorgulanırken sürekli olarak bir numaranın kendisini WhatsApp üzerinden aradığını sözlerine ekledi. Bu numaralardan birinin Güney Kıbrıs Rum hattına ait olduğunu belirten polis, zanlının başka suç ortaklarının olabileceğini ve silahları kime getirdiğinin araştırıldığını ifade etti. Polis memuru, zanlının serbest bırakılması durumunda soruşturmayı olumsuz yönde etkileyebileceğini dile getirdi.

Polis memuru, balistik inceleme sonuçlarının beklenmekte olduğunu ve cep telefonu dökümlerinin de inceleneceğini belirterek, zanlının soruşturma amaçlı ilk etapta 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Polis ifadesinin ardından zanlının avukatı bazı sorular yöneltti. Polis memuru, sorulan sorular üzerine hayvan yemlerinin Konya'nın Aksaray bölgesinden TIR'a yüklendiğini, Girne Limanı'ndan KKTC'ye ithal edildiğini ve hayvan yemlerinin İbrahim Kırmızıgil adına getirildiğini açıkladı.

Mahkeme, sunulan tüm bilgileri değerlendirdikten sonra talep edilen 3 günlük tutukluluk süresini onayladı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.