Tırda yapılan aramada uyuşturucu ve tabanca mermisi bulundu

Demirhan’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi (ÇÖŞ) tarafından bir tırda yapılan aramada ise uyuşturucu madde ve tabanca mermisi bulundu.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, şüpheli olarak görülen A.A.(E-26) ile A.A.’nın (E-40) üzerlerinde ve A.A.'nın (E-40) kullanımındaki tır araçta yapılan aramalarda, 20,5 gram metamfetamin türü uyuşturucu madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi ile 3 adet 9 mm’lik canlı tabanca mermisi bulundu.

Polis açıklamasına göre ilgili kişiler tutuklandı, olaylarla ilgili soruşturma devam ediyor.