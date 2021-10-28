Tırmanma da Final Zamanı

Basel Holding ana sponsorluğunda ve Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu tarafından düzenlenen Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası 30 Ekim Cumartesi son yarışları Kaplıca-Kantara yolunda gerçekleşecek.



Polaris, Near East Bank, GenPower,Limasol Online, GoPro,Eurol, Rinata Parts ve Basel Energy’nin de katkılarıyla organize edilen 3. ve 4. yarışın aynı gün içinde yapılacağı ve bir günde 5 kez çıkış yapacağı yarışta seyirciler tırmanma coşkusuna doyacak. 14 Ekibin start alacağı yarışlarda Deniz Denner ile Doğa Koyuncu arasında şampiyonluk yarışı yaşanacak.En çok katılım ve çekişmenin E4 kategörisinde yaşanması beklenirken , E2 kategörisinde de sporcular kıyasıya yarışacaklar.



Servis Alanı ve Ödül Töreninin de Kantara meydanında gerçekleşeceği Basel Holding 3.ve 4. Tırmanma yarışlarının startı 11.00 da verilecek ve Kantara Kısa ve Uzun etaplarında toplamda 5 çıkış gerçekleşecek.

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28/10/2021 14:41