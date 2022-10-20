Tırmanma'da Final Zamanı

Basel Holding ana sponsorluğunda, Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu tarafından düzenlenen Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası 22 Ekim Cumartesi son yarışları Kaplıca-Kantara yolunda gerçekleşecek.



Polaris, Near East Bank, GenPower,Limon, GoPro,Eurol, Rinata Parts ve Basel Energy’nin de katkılarıyla organize edilen 3. ve 4. yarışın aynı gün içinde yapılacağı ve bir günde 5 kez çıkış yapacağı yarışta seyirciler tırmanma coşkusuna doyacak. 14 ekibin start alacağı yarışlarda Methoidis Grygori ile Doğa Koyuncu arasında şampiyonluk yarışı yaşanacak. En çok katılım ve Çekişmenin E4 kategörisinde yaşanması beklenirken, E2 Kategörisinde ise çekişme yaşanacak. İlk iki yarışa katılamayan Tırmanma Şampiyonasının son şampiyonu Deniz Denner de bu yarışta start alacak.



Servis Alanı ve ödül töreninin de Kantara meydanında gerçekleşeceği Basel Holding 3. ve 4. tırmanma yarışlarında ilk bölümün startı 12.00 da verilecek ve Kantara Kısa ve Uzun etaplarında toplamda 5 çıkış gerçekleşecek.

Kayıt Listesi ise şu şekilde

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20/10/2022 14:25