Tırmanma’nın Şampiyonu Denner!

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun Basel Holding ana sponsorluğunda, Limasol Online,,Polaris,Gopro,Caldini, Eurol, Rinata Parts & Oils ve Near East Bank katkılarıyla düzenlemiş olduğu, Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası’nın 3. ve 4. yarışı aynı gün 30 Ekim Cumartesi günü toplamda 12 aracın katılımıyla Kaplıca - Kantara ’da gerçekleşti. 3. Tırmanma’da 10 aracın ve 4. Tırmanma’da 7 aracın finiş görmesiyle etaplar tamamlandı. Deniz Denner-Ömer Topçu ikilisi 3. Ve 4. Yarışı da kazanarak 2021 Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonları oldular .

Saat 11.00’de başlayan yarışta, ekipler önce 3,8 km’lik Kaplıca – Kantara 3. tırmanma etabını 1’i deneme olmak üzere 3 kez aynı güzergâhı geçtiler. Sonrasında yine 2,8 km’lik Kaplıca – Kantara 4. tırmanma etabını 1’i deneme olmak üzere 3 kez yine aynı güzergâhı geçtiler.

3. Tırmanma’da sınıflara göre dağılımda, sıralama şu şekilde gerçekleşti; E2’de birinci Deniz Denner – Ömer Topçu, ikinci Gölgem Paşa – Ali Paşa, üçüncü ise Berk Balkanlar – Taner Balkanlar ikilisi oldular. E4’de birinci Doğa Koyuncu olurken, ikinci Ahmet Öksüzoğulları – Hüseyin Evliya ikilisi, üçüncü ise Kürşat Güdül – Orhan Keleş ikilisi geldiler. Genel Klasman sıralamasında ise müthiş çekişmenin yaşandığı yarışta Deniz Denner – Ömer Topçu ikilisi en iyi zamanı yaparak lider olurken, ikinci 3,309 saliselik gibi küçük bir farkla Doğa Koyuncu, üçüncü ise Ahmet Öksüzoğulları – Hüseyin Evliya ikilisi oldular.

4. Tırmanma’da sınıflara göre dağılımda, sıralama şu şekilde gerçekleşti; E2’de birinci Deniz Denner – Ömer Topçu, ikinci Gölgem Paşa – Ali Paşa, üçüncü ise Berk Balkanlar – Taner Balkanlar ikilisi oldular. E4’de birinci Co-pilotsuz yarışan Doğa Koyuncu olurken, ikinci Ahmet Öksüzoğulları – Hüseyin Evliya ikilisi, üçüncü ise Kürşat Güdül – Orhan Keleş ikilisi geldiler. Genel Klasman sıralamasında ise yine çekişmenin yaşandığı yarışta Deniz Denner – Ömer Topçu ikilisi en iyi zamanı yaparak lider olurken, ikinci 3,135 saliselik gibi küçük bir farkla Doğa Koyuncu, üçüncü ise Gölgem Paşa – Ali Paşa ikilisi oldular.

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31/10/2021 09:35