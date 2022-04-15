Tırnakları güçlendirmek için 5 adım

Uzun ve güçlü tırnaklardan hoşlanır mısınız? Kim istemez ki! Hayallerinizdeki tırnaklara ulaşmak kolay değil. Ama imkansız değil. Birkaç ipucu ve püf noktası, sadece güzel değil, aynı derecede güçlü olan bazı güzel tırnakları uzatmaya yardımcı olabilir. İşte izleyebileceğiniz birkaç ipucu...

YOĞUN TIRNAK BAKIMI

Tırnaklarınızı güçlendirmek için onları en az 2 aylık bir bakıma almalısınız.

Bu bakımdan sonra tırnaklarınızın çok daha kalın ve güçlü olduğunu göreceksiniz.

Her gün yağlı masaj, gece bakımı ve güçlendirici bazı takviyelerle kısa sürede daha güçlü tırnaklara sahip olacaksınız.

SABAHLARI C VİTAMİNİ DESTEĞİ

C vitamininin tırnakların büyümesine ve güçlenmesine yardımcı olur.

Tek ihtiyacınız olan bir limon dilimi ve bunu günde en az bir kez el ve ayak tırnaklarınıza sürmeniz yeterli.

Her sabah beş dakika ovalayın ve ardından ılık suyla durulayın.

Tırnaklarınızın uzamasına yardımcı olacak ve aynı zamanda onları temiz ve bakterisiz tutacaktır.

GÜNDE 1 KERE ZEYTİNYAĞI MASAJI

Hasar görmüş, kırılgan tırnaklarınız varsa, zeytinyağı en iyi seçeneğinizdir.

Doğada kolayca geçirgen olan zeytinyağı, tırnaklarınızın iç tabakasına ulaşır, onu yatıştırır ve tüm kuruluğu giderir.

Ayrıca kan dolaşımına yardımcı olur ve tırnakların uzamasına yardımcı olur.

Biraz sızma zeytinyağı ısıtın ve tırnaklarınıza ve tırnak etlerinize yaklaşık beş dakika hafifçe masaj yapın.

GECELERİ HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI SÜRÜN

Hindistan Cevizi Yağı Tırnaklarınıza ılık hindistancevizi yağı ile masaj yapmak tırnak büyümesini hızlandırabilir.

Hindistan cevizi yağı E Vitamini ile doludur ve harika bir antioksidan kaynağıdır.

Her gece yatmadan önce tırnaklarınıza hindistan cevizi yağı ile masaj yapın ve sonunda farkı göreceksiniz.

HAFTADA 2 DEFA BAL MASKESİ

Bal, bakteri ve mantar oluşumuna karşı savaşmaya yardımcı olur ve tırnaklarınızı ve tırnak etlerinizi besleyip esnek tutmanıza yardımcı olabilir.

2 çay kaşığı bal ile birkaç damla limon suyunu karıştırarak bal ve limonlu tırnak maskesi yapın.

Bunu tırnaklarınıza masaj yapın ve 15-20 dakika bekletin. İyice durulayın.

BİOTİN VE BOL YEŞİLLİK TÜKETİN

Tırnaklarınızın güçlenmesi için bu süreçte tırnaklarınızı hızla uzatacak ve güçlendirecek besinlerden mahrum kalmamalısınız.

Biotin, tırnak ve saç büyümesi için en güçlü vitamindir.

Biyotin takviyeleri de alabileceğiniz muz veya avokado gibi biyotin açısından zengin yiyecekleri diyetinize dahil etmeyi seçebilirsiniz.

Biyotin takviyesi almaya başlamadan önce bir doktora danışın.

Koyu yeşil yapraklı sebzeler, özellikle ıspanak, tırnakların büyümesini destekleyen ve onları güçlendiren yüksek düzeyde folik asit veya B9 vitamini ile doludur. Günde bir kez yeşillik yardımı, daha güçlü ve daha uzun tırnaklara sahip olmanıza yardımcı olacaktır.

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15/04/2022 18:31